MEMES de Julio Iglesias inundan las redes sociales para despedir el mes | FOTOS

Usuarios de redes sociales han comenzado a despedir julio como lo recibieron: con memes donde el cantante español es protagonista. (@julioiglesias, Facebook)

El séptimo mes del año se extingue y miles de usuarios de redes sociales han comenzado a despedirlo de la misma manera como lo recibieron, con memes donde el protagonista es Julio Iglesias.

Desde hace varios años, en Facebook y X (antes Twitter) se volvió una tradición colocar al cantante español en todo tipo de circunstancias que sirvan para hacer referencia a julio.

Julio Iglesias aguardando a la vuelta de la esquina, con una carta de UNO o vestido como un rockero para anticipar 30 días “heavy”, son algunas situaciones populares en las que ha sido puesto el cantante español a lo largo de los años.

Con base a una búsqueda en Google, los primeros memes comenzaron a surgir entre 2012 y 2013y para 2015 se habían instaurado como una tradición de la cultura de Internet, pero, ¿qué opina Julio Iglesias de sus memes?

Uno de los memes más populares incluyen elementos de la nueva película "Intensamente 2" Créditos: (DianiSierraR)

Ya es julio: los memes de Julio Iglesias que inundan las redes - crédito Redes sociales/X

Los memes de Julio Iglesias reflejan la fusión entre cultura popular y redes sociales - crédito Redes sociales/X

Esto opina Julio Iglesias de sus memes

En una entrevista concedida en 2015 a la revista Hola!, Julio Iglesias compartió su opinión sobre este fenómeno que lo ha mantenido relevante en la cultura digital.

Cuando se le preguntó sobre los memes que constantemente circulan en Twitter, WhatsApp y otras redes sociales, Julio Iglesias respondió con su característico estilo elegante y sobrio. “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos,” afirmó el cantante, demostrando su sentido del humor y apertura ante estas nuevas formas de expresión.

Iglesias también reveló que, como cualquier usuario de redes sociales, recibe memes de amigos que le hacen reír. “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, comentó, mostrando su aprecio por la creatividad de sus fans, aunque reconociendo que no todos los memes son de su agrado.

Usuarios de redes sociales despiden el mes con memes de Julio Iglesias. (Facebook)

Usuarios de redes sociales despiden el mes con memes de Julio Iglesias. (Facebook)

Usuarios de redes sociales despiden el mes con memes de Julio Iglesias. (Facebook)

Usuarios de redes sociales despiden el mes con memes de Julio Iglesias. (Facebook)

Usuarios de redes sociales han comenzado a despedir julio como lo recibieron: con memes donde el cantante español es protagonista.

Usuarios de redes sociales despiden el mes con memes de Julio Iglesias. (Facebook)

Usuarios de redes sociales han comenzado a despedir julio como lo recibieron: con memes donde el cantante español es protagonista. (Facebook)

A pesar de su estatus de leyenda, Julio Iglesias es consciente de que su música no es tan familiar para las nuevas generaciones. Sin embargo, encuentra una forma curiosa de gratitud en el hecho de que los memes han introducido su trabajo a jóvenes que quizás no lo habrían conocido de otra manera. “Las nuevas generaciones son ajenas a mi discografía, pero agradezco que en años recientes algunos incautos se han acercado a ella gracias a los memes”, comentó.

Un legado musical inigualable

Julio Iglesias ha dejado una huella imborrable en la música con éxitos como “Me olvidé de vivir”, “Spanish Girl”, “Soy un Truhán, Soy un Señor”, “Hey” y “Con la misma Piedra”. Su carrera ha sido monumental y, según estimaciones de CBS, durante el periodo de 1979 a 1982, Iglesias fue el mayor vendedor de discos en Estados Unidos y Latinoamérica. Este logro es una prueba de su talento y la universalidad de su música.