Así fue la despedida de Mauricio Islas de ‘Sale el Sol’; Juan Soler vuelve al matutino | VIDEO

Mauricio Islas dejó "Sale el Sol" y él mismo le dio la bienvenida a sus sustituto, Juan Soler. (Imagen Televisión, YouTube)

Los rumores fueron ciertos, aunque parcialmente. A menos de tres meses de integrarse a Sale el Sol, Mauricio Islas se despidió del matutino de Imagen Televisión, aunque lo hará temporalmente. Un día antes, el periodista Alex Kaffie anticipó la salida del actor.

En Sin Lisonja, su programa de YouTube, Alex Kaffie que el actor saldría de la emisión televisiva. “Mañana se van a hacer del conocimiento del respetable, mañana en ‘Sale el Sol’ se despide el señor Mauricio Islas a menos de tres meses”.

De acuerdo con el Villano de los Espectáculos, la decisión forma parte de los cambios que los productores Adrián Patiño y Dio Lluberes implementan para mejorar los niveles de audiencia del matutino: “Los ejecutivos toman esta decisión porque tienen una responsabilidad que es entregar resultados y también ir tentándole y ajustar por aquí y por allá”.

Así se despidió Mauricio Islas

En la emisión de este viernes, todos los conductores se reunieron en la sala para darle la bienvenida a su nuevo integrante. Mauricio Islas tomó la palabra y dijo que debía aclarar una serie de versiones que había cobrado fuerza en horas recientes.

“Primero que nada, hay que aclarar un tema. No me voy de ‘Sale el Sol’; voy a cumplir con un compromiso que tenía hecho desde antes de que me hicieran el favor de invitarme a participar aquí. Me voy a cumplir con ese compromiso que es una serie y regreso”, explicó Islas, quien aprovechó para presentar a su suplente, Juan Soler.

El argentino, quien ya había formado parte del matutino, hizo hincapié en que venía a estar una breve temporada: “Que quede claro que yo no vengo a remplazar a Mauricio, vengo exclusivamente a cubrir una plaza que está muy bien ocupada por mi socio”.

Luego de hacer una serie de bromas con Paulina Mercado, conductora del matutino y novia de Juan Soler, los conductores participaron en un segmento de cocina.

Mauricio islas confirmó que deja "Sale el Sol", aunque dijo que será temporalmente Crédito: @saleelsoltv, X

Los cambios en ‘Sale el Sol’

La despedida temporal de Mauricio Islas de Sale el Sol se da semanas después de que Mariana Ochoa abandonó el proyecto. Aunque la cantante aseguró que dejaba el proyecto para enfocarse en su carrera solista y una próxima gira con OV7, los periodistas Hugo Maldonado y el propio Alex Kaffie dieron a conocer que la presentadora no estaba a gusto con las decisiones de los nuevos productores.

Pese a ser reconocida en el medio por su pasado en OV7 y en telenovelas, Mariana Ochoa era la encargada de hacer transmisiones en vivo desde distintos puntos de la ciudad. Incluso, durante una emisión en vivo, Mariana Ochoa expuso su incomodidad.

Antes de hacer un enlace desde el kiosco Morisco de la colonia Santa María la Ribera, Ochoa lanzó un reclamo a Gustavo Adolfo Infante, colaborador de Sale el Sol y director de Espectáculos de Imagen Televisión: “Yo quisiera ir directo a pajaritos porque le tengo una pregunta a Gustavo Adolfo Infante… me han estado llegando mensajes a mis redes que ‘¿por qué no he regresado al foro?’ y casualmente desde que tú regresaste al foro yo he estado con salidas todos los días, ¿te hice algo mi Gus? ¿Me estás castigando?”, expresó.

De acuerdo con Infante, él no tenía injerencias sobre las decisiones que se toman dentro del programa, debido a que él no era el productor. En declaraciones hechas a la prensa, el periodista negó una rivalidad con la OV7: “Mariana es mi amiga, ella me dijo que lo hizo como broma, yo así lo tomé”, declaró el presentador.

Mariana Ochoa salió de 'Sale el Sol' en medio de la controversia. . Foto: Imagen Televisión, YouTube