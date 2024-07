¡El límite no existe! Mujer se viraliza por empezar a practicar patinaje artístico a sus 55 años de edad

La mujer regiomontana dio muestra que la pasión y la determinación pueden abrir caminos a cualquier edad. Foto: Jesús Avilés

En un mundo donde a menudo se cree que los sueños tienen fecha de caducidad, una mujer mexicana ha demostrado que la pasión y la determinación no conocen límites de edad. A los 55 años, María Asunción se hizo viral al comenzar a practicar patinaje artístico, inspirando a miles de personas con su dedicación.

Desde el pasado fin de semana, la historia de la regiomontana, María Asunción comenzó a ganar popularidad luego de que se compartiera un video de ella en redes sociales. En la publicación, se la ve esforzándose por dominar una rutina básica de patinaje, con una sonrisa radiante que encapsula su alegría y determinación.

En las imágenes, se puede ver a la mujer mexicana en la pista de hielo del Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, y dando muestra de su talento y de la mano, externa su sentir por llevar a cabo tal ejercicio a sus 55 años de edad.

Empecé a sentirme libre cuando patino. Es un nuevo reto para mi

En cuestión de cuatro días, el video se volvió viral, acumulando miles de vistas y comentarios de apoyo de personas de todas partes de México.

“Muchas Felicidades y mi más sincera admiración”, “La amo por atreverse me fascina el patinaje nunca es demasiado tarde”, “un sueño. felicidades !! me acaba de inspirar, creo aun puedo a mis 48 jejje”, “Hoy estaba a punto de darme de baja de mis clases de Belly dance porque acabo de cumplir 40, pero este vídeo me hizo recapacitar creo que sigo estando bonita activa y a tiempo de seguir disfrutando”, son parte de los comentarios que se pueden leer en el video.

Pese a tener más de medio siglo de vida, ha demostrado que nunca es tarde para empezar algo nuevo y que la verdadera juventud reside en el espíritu. Su travesía en el patinaje artístico está lejos de terminar, y con cada paso en el hielo, ha comenzado a inspirar a más personas para perseguir sus propios sueños, sin importar cuán inalcanzables puedan parecer.