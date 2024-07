Adam Levine y Behati Prinsloo regresan a México 10 años después para volverse a casar

La pareja repitió su boda en México Foto: Reuters

Adam Levine y Behati Prinsloo celebraron una década de matrimonio en una íntima fiesta en Flora Farms, ubicada en Los Cabos, Baja California, el pasado 20 de julio. El cantante de Maroon 5 y su pareja volvieron al lugar donde se dieron el “sí, acepto” por primera vez, invitando a 150 de sus amigos y familiares más cercanos.

De acuerdo con People, el homenaje a su boda de hace 10 años en México contó con música en vivo de Sublime with Rome, banda que también tocó en su boda en 2014. Además, los asistentes pudieron disfrutar de cocteles especiales como Calirosa Tequila, según reveló una fuente a la revista.

Durante la cena, los invitados degustaron un menú de temporada que incluyó burrata hecha a mano, pollo asado al carbón y lubina a la sartén, acompañados de bebidas como Calirosa Palomas y margaritas light.

La pareja ha ampliado su familia desde entonces, con tres hijos: Dusty Rose, de 7 años, Gio Grace, de 6, y un hijo nacido en enero de 2023, cuyo nombre aún no ha sido revelado. Adam Levine, quien regresará a The Voice para su 27ª temporada en 2025, comentó anteriormente sobre la paternidad, “Es increíble. Abrazo el caos”, durante una conversación con Ryan Seacrest. Asimismo, Levine señaló a The Morning Mash Up de SiriusXM que sus hijos participan activamente en su carrera, incluso apareciendo en el video musical de Maroon 5 en el tema Middle Ground.

Así era la familia en 2018 (The Grosby Group)

Prinsloo y los niños a menudo acompañan a Levine durante la residencia de la banda en Las Vegas, que reanudarán este otoño. La hija mayor de la pareja, Dusty, mostró un gran interés por la música de Maroon 5, bromeó Levine, llamándola “una historiadora de Maroon 5″.

Antes de encontrarse en persona, Levine y Prinsloo se habían enamorado virtualmente tras varias interacciones por correo electrónico en 2012. Un año después, Levine pidió matrimonio con un anillo de compromiso de la década de 1930.

Así fue la boda de Behati y Adam Levine en México durante 2014

En medio de una espectacular ceremonia en Cabo San Lucas, México, el cantante de Maroon 5, Adam Levine, y la supermodelo Behati Prinsloo sellaron su amor con una boda de ensueño en 2014. El enlace, que coronó dos años de noviazgo y superación de un bache amoroso, tuvo lugar en Flora’s Garden, a solo 10 minutos del hotel El Ganzo. “La ceremonia nupcial se celebró al anochecer y fue iluminada por fuegos artificiales en las playas del afamado destino”, informó E! News.

Regresaron a México para volver a casarse (Grosby)

El evento comenzó el viernes por la noche con una rehearsal dinner en el mismo hotel, donde se sirvieron margaritas, tacos, ceviches y productos orgánicos de la región a los más de 100 invitados. Entre ellos, se encontraban personalidades como el comediante Jonah Hill, el actor Jason Segel de How I Met Your Mother y la modelo Erin Heatherton. E! News mencionó que “los invitados disfrutaron de la gastronomía local, incluyendo tacos y margaritas, así como otros cócteles playeros”.

El sábado por la mañana, Adam Levine y sus amigos músicos pasaron el tiempo en el estudio de grabación del hotel, realizando un unplugged, mientras que Behati y sus amigas disfrutaban del spa. “Una fuente cercana a los organizadores contó a Quién que el cantante y sus amigos músicos se dedicaron a la música en la mañana del sábado”, reportó la revista.

Behati Prinsloo, quien lució un elegante vestido de la firma Marchesa, estuvo acompañada por la top model Coco Rocha como dama de honor. Coco compartió en su cuenta de Instagram una foto que muestra su disfrute del clima paradisíaco en el hotel El Ganzo, esperando el gran día de su amiga. “La pareja rentó el hotel en su totalidad para la estancia de sus invitados”, agregó E! News.

Antes del enlace, Adam Levine expresó mucha emoción por su boda durante varias entrevistas. Aunque previamente había dicho que nunca se casaría, cambió de opinión al conocer a Behati hace más de dos años. En una entrevista para Ryan Seacrest, Levine confesó: “Pedí su mano, no quiero hablar de eso porque sabes cómo soy, pero sí, claro que lo hice, tuve que y fue extremadamente enfermo de nervios”, declaró el cantante.