Jay de la Cueva no bebe porque el alcoholismo de su papá “destruyó a la familia”

Jay de la Cueva presentó su documental "Traidor / Crónica" donde narra aspectos de vida personal (Foto: Cuartoscuro)

Jay de la Cueva reveló las complicaciones personales que enfrentó al hablar sobre el alcoholismo y la adicción a las drogas de su padre, Javier de la Cueva, en su reciente documental musical Traidor. El exintegrante de Moderatto confesó que abordar el tema fue especialmente doloroso para él.

El cantante de Ya lo veía venir explicó que sufrió mucho debido a la dependencia de su padre. “Yo padecí mucho el alcoholismo de mi padre, la enfermedad emocional de mi papá con drogas y alcohol y hablar de eso fue muy incómodo”, comentó Jay en relación a la pieza dirigida por Andy Caballero.

Para el audiovisual, Jay de la Cueva se sentó en un cubo con dos pantallas de transmisión, y el primer personaje en aparecer fue su padre, también conocido por ser integrante de las bandas de rock and roll Los Black Jeans y Los Hooligans.

“Era mi papá hablando de cosas de nosotros, de nuestra relación, entonces fue muy incómodo para mí, me puso muy vulnerable. Se tocan temas muy importantes, el tema familiar, yo soy hijo de un músico y se habla acerca del alcoholismo de mi padre”, dijo en un encuentro con la prensa.

La banda Moderatto se inspiró en el glam rock de los ochenta para crear su estilo único (Jay de la Cueva: Marlem Suárez/ Infobae México)

Pese a ser reacio a hablar de su vida privada, el artista indicó que la enfermedad de su padre le hizo estar expuesto a estigmas y tentaciones. Según narró, esto lo impulsó a probar el alcohol y las drogas para no satanizarlos y entender sus efectos, aunque al final reconoció las luchas que conllevan estas adicciones.

“Me ha costado, sigo padeciendo el alcoholismo y las adicciones de otras personas, de gente que amo; se están rehabilitando, es algo muy delicado, destruye casas, familias. Soy afortunado de que le tuve que dar las gracias al alcohol porque me formó”, expresó el músico que ha sido parte de otras bandas como Fobia y Microchips cuando niño.

“Creo que el alcohol está muy normalizado, en mi caso, en mi familia, rompió mi familia, para mí el tema del alcohol ha sido muy delicado, tengo muchos amigos que padecen esta enfermedad que es terrible y que está muy normalizada. Uno va a una fiesta y siempre todo mundo te quiere hacer que bebas, es interesante, a mí la gente me relaciona mucho con la fiesta”

El músico, fiel a su estilo, toca la guitarra y es voz en la nueva banda The Guapos (Ig: @theguaposoficial)

El artista de 46 años contó que sí ha llegado a experimentar con sustancias, pero cayó en cuenta que “no son para él” y tampoco quisiera repetir la misma situación que vivió su padre.

“Las primeras veces que iba a otros países la gente me llevaba regalos, ‘la canasta básica’, y yo no he sido un consumidor. No he sido un santo, he probado cosas, obviamente, pero me he mantenido al margen. (Yo pensaba ‘no voy a vivir lo que mi papá vivió’), así tal cual, fue importante para mí que no fuera tanto tabú, porque por eso era importante que yo también no satanizara el alcohol y las drogas”.

Además de tocar con The Guapos, Jay emprendió un camino como solista (Ig: @theguaposoficial) (Archivo)

La sinceridad de Jay de la Cueva sobre estos temas personales busca ofrecer una visión más profunda de su vida y las experiencias que moldearon su carrera artística.

“Las he experimentado pero no son para mí y creo que hay una predisposición en mi familia, yo tengo que tener cuidado con estas cosas porque finalmente la enfermedad emocional ataca a cualquiera y obviamente puede uno caer en cualquier adicción”, concluyó el multi instrumentista.