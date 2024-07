Kimberly La Más Preciosa contó por qué rechazó entrar a La Casa de los Famosos México: “Yo no quise”

Kimberly La Más Preciosa sonó fuerte como una posible habitante de LCDLF (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Kimberly La Más Preciosa fue anunciada a finales de junio de este 2024 como parte del elenco de la obra teatral Perfume de Gardenia, la cual iniciará una nueva temporada en la Ciudad de México que ya ha generado gran expectación.

Además de la influencer, conocida en las redes sociales por ser parte del grupo de amigas conocidas como “Las Perdidas”, la producción contará con la participación de varias figuras reconocidas del espectáculo, entre ellos: Lis Vega, Lyn May, Rafael Inclán, Luis de Alba, Alejandro Suárez, Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Arturo Carmona y Aracely Arámbula en el papel principal.

Arturo Carmona se encargó de presentar a Kimberly, quien interpretará a “Yolanda” en la obra. Expresó que el carisma y talento de la influencer fueron determinantes para su selección en este papel.

Aracely Arámbula volverá al teatro protagonizando a "Gardenia" (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

Por su parte, Kimberly La Más Preciosa expresó su gratitud por unirse a este proyecto y destacó la importancia de trabajar al lado de grandes personalidades del mundo del espectáculo.

La producción, dirigida por Omar Suárez, cuenta la historia de amor de una rumbera y está ambientada musicalmente con temas de La Sonora Santanera. Ya ha probado su éxito en una primera temporada donde Arámbula también fue la protagonista.

Kimberly La más Preciosa, fuera de La casa de los famosos México

Fue en abril de este año cuando Kimberly Irene sonó fuerte como una de las posibles habitantes de La casa de los famosos México, en su segunda temporada, luego del éxito de su amiga, Wendy Guevara, quien incluso se alzó con el primer premio del reality show.

Wendy Guevara y Paola Suárez acompañaron a Kimberly La Más Preciosa en su boda (Foto: Rs)

“Ay, es que no sé si lo puedo decir. Ya ven que estuve hablando con los de Telemundo, ahora aquí tuve una plática para ver los puntos y todo eso, pero todavía no lo confirmo”, dijo entonces la creadora de contenido.

La guanajuatense dijo estar entusiasmada por su posible participación en el popular programa y mencionó estar consciente de las posible comparaciones con su amiga.

“La verdad es que sí me gustaría estar en ese reality tan padre, lo que si no me agrada es que van a comparar, van a decir que Wendy hacía tal cosa y yo no. Al final es un juego, pero mucha gente se enfrasca y quieren que uno haga lo que ellos dicen”.

Kimberly ganó fama viral junto a sus amigas, "Las Perdidas" (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Ahora, casi tres meses después, Kimberly fue cuestionada sobre su rumorada participación en La casa de los famosos México.

“Realities no, yo realities ahorita ya nada. Tenía una propuesta en uno, pero ahorita estoy enfocada en esto, en lo de Perfume de gardenia”, expresó al periodista Ernesto Buitrón para su canal de YouTube.

La youtuber especificó que fue ella quien rechazó incorporarse al programa del cual ya se han confirmado como habitantes personalidades como Mario Bezares, Shanik Berman y Karime Pindter.

“Más bien yo no quise, porque como que yo no me miraba (ahí). Te voy a ser sincera, ahí nadamás para que digan ‘ay, ya está dentro’. No”, concluyó la influencer.