Critican a Danna Paola por decir que la gente “es infeliz cuando no tiene sexo”

Reducción del Estrés: Un estudio publicado en Biological Psychology encontró que las personas que habían tenido una interacción sexual con penetración experimentaron menores niveles de estrés y una respuesta más baja a situaciones de estrés en comparación con aquellos que no tenían actividad sexual o tenían otras formas de intimidad física. (El titulo del estudio es The relative health benefits of different sexual activities y fue publicado en 2006).