Yucateca explica qué no comer para no hacer enojar a Chaac ante llegada de huracanes: “Todos contra Poseidón”

Vicky Wolff se ha vuelto viral en redes sociales por sus divertidos videos Crédito: Twitter/vicky_wolff y @SantyRuize

Yucatán se ha vuelto viral desde que algunos de ciudadanos anunciaron la “destrucción” de una estatua del dios griego Poseidón que se encuentra en Puerto Progreso, esto debido a que aseguran es la causa del enojo de Chaac, dios maya de la lluvia, y por tanto, la razón por la que los huracanes están azotando la región del sureste mexicano.

Cabe mencionar que todo ha comenzado como una broma, pero ha escalado hasta el punto de que se han creado eventos en Facebook y muchas personas siguen el tema en sus redes sociales, como la joven yucateca Vicky Wolff, quien se ha hecho bastante viral por sus divertidos comentarios respecto a la lucha que tendrían Poseidón y Chaac.

En un nuevo video colgado en su cuenta de TikTok, la joven reveló que hay un alimento que estuvo a punto de comer, pero que desistió pues haría enojar aún más a Chaac. Así lo contó: “Para que vean lo comprometida que estoy con la causa ‘todos contra Poseidón y arriba Chaac’, estaba en mi casa y quería comer un yogurt, y me doy cuenta que era yogurt griego. Dije ‘no’, y lo tiré a la basura”.

Y añadió: “Los invito a todos a no consumir yogurt griego, puro yogurt normal, porque en estos momentos Chaac cualquier cosa puede interpretarlo como un insulto. No queremos que el huracán Beryl se vuelva categoría 6. Todos para proteger a la península de Yucatán. No consuman yogurt griego. Hagan todo lo que está en sus manos para ser cuidadoso en no insultar a Chaac. Alto a los productos colonizadores, puro local, consuman producto mexicano”.

El nuevo clip de la joven ha provocado risas y todo tipo de comentarios, tales como: “No quiero alarmarlos pero Yucatán es con ‘Y’ griega”, “En twitter las personas se lo están tomando en serio y andan queriendo quitar la estatua”, y “Arriba Chaac, mi apá y la chona”.

¿Quién es Poseidón?

La usuaria aseguró que la estatua de Poseidón fue la culpable de las inundaciones. (TikTok @vicky_wolff)

Poseidón es una deidad de la mitología griega, conocido como el dios del mar, los terremotos y los caballos. Es uno de los doce dioses olímpicos y hermano de Zeus y Hades. Poseidón es representado comúnmente con un tridente, símbolo de su poder sobre las aguas. Su dominio abarca todos los cuerpos de agua, desde los océanos hasta los ríos y lagos.

En la mitología, Poseidón es descrito como un dios temperamental y vengativo, capaz de generar tormentas y terremotos si se enoja. Reside en un palacio submarino construido de coral y gemas. Entre sus hijos destacan figuras míticas como el cíclope Polifemo y el caballo alado Pegaso. Poseidón también es famoso por su papel en la Odisea de Homero, donde constantemente desafía al héroe Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca. Su culto era especialmente fuerte en ciudades costeras y en el ámbito marítimo de la Grecia antigua.

¿Quién es Chaac?

La deidad era venerada por los mayas (Leonard G/San Francisco's de Young Museum)

Chaac es una deidad de la mitología maya, conocido como el dios de la lluvia, el agua, los relámpagos y la fertilidad. Es una figura fundamental en la cosmovisión maya, ya que su poder sobre la lluvia es crucial para la agricultura y la supervivencia de las comunidades. Chaac es representado generalmente con una larga nariz curvada y serpientes emergiendo de sus ojos, simbolizando los relámpagos.

Se cree que Chaac vive en los cenotes y otras fuentes de agua, y se le atribuye la capacidad de provocar lluvias y tormentas, fertilizando así la tierra. En la mitología, se menciona que divide el cielo en cuatro partes cardinales, cada una asociada con un color distinto y un Chaac específico. Las ceremonias dedicadas a él, como las ofrendas y sacrificios, buscaban asegurar lluvias abundantes y cosechas exitosas.

Su culto sigue siendo relevante en algunas comunidades mayas contemporáneas, donde se realizan rituales tradicionales para invocar la lluvia y agradecer a Chaac por sus bendiciones.