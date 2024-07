Cómo las redes sociales pueden afectar mi relación y recomendaciones para evitarlo

Las redes sociales pueden representar un problema para las parejas (Freepik)

Las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestra vida diaria, ofreciendo una amplia red de contactos y diversas oportunidades para aprender cosas nuevas y socializar. Sin embargo, también pueden ser una fuente significativa de conflictos para las parejas.

La constante posibilidad de infidelidad y las comparaciones incesantes con otros usuarios pueden sembrar dudas y desconfianza, según el sitio conformado por terapeutas de todo el mundo que publican artículos sobre terapia psicológica, neurociencias y relaciones de pareja, Psicología y mente.

Con ayuda de estos consejos las redes sociales pueden pasar de ser un dolor de cabeza a una oportunidad para afianzar la relación.

Cómo afectan las redes sociales a mi relación de pareja

Los celos pueden aparecer por inseguridades y conflictos sin resolver (Archivo Infobae)

Estos consejos son parte de una serie de artículos que publica el sitio Good Therapy, página estadounidense especializada en temas de salud mental, con un amplio repertorio de especialistas en todo Estados Unidos.

Las comparaciones

Según Good Therapy, el cerebro humano está programado para pensar negativamente. Esto puede causar estragos en nuestras relaciones. Esperamos tener problemas y cuestionamos cuando las cosas están bien.

“Las redes sociales nos proporcionan nuestra dosis de dopamina cuando vemos o publicamos lo que nos gusta. Tendemos a comparar nuestras relaciones con las de los demás y las comparaciones pueden ser un asesino de relaciones en las redes sociales” menciona la página.

Compararnos con otros es un fenómeno natural y espontáneo denominado “comparación social” propuesto por el psicólogo social Leon Festinger. En este proceso contrastamos nuestras opiniones y habilidades con las de otros, viendo a algunas personas como superiores y a otras como inferiores.

La comparación social puede ser ascendente, cuando nos medimos con aquellos que creemos más competentes, o descendente, cuando nos comparamos con quienes consideramos menos habilidosos, de acuerdo con la Tesis Comparación social en redes sociales virtuales ¿asunto de género? de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Puede manifestarse en diversos aspectos, como la apariencia física, donde las mujeres suelen compararse en términos de delgadez y los hombres en términos de musculatura. Está implicada en problemas de salud mental, relacionándose con el estrés, la depresión, ansiedad social y la satisfacción en relaciones de pareja, según la tesis.

“Muchos de nosotros comparamos nuestras vidas con lo que parece ser una mejor en las redes sociales. Todo el mundo parece tener una vida feliz en las redes sociales. Tenga en cuenta que las personas publican lo que quieren que veas” menciona sobre la comparación en redes sociales Good Therapy.

Para ello recomienda evitarlo a toda costa, pues puede que lo que veas en las demás personas no sea real. También menciona que si es algo a lo que le das mucha importancia, tal vez sea necesario reflexionar sobre el rol que tienen las redes sociales en tus relaciones afectivas.

“Si el novio/novia/esposo/esposa de tu amigo publica fotos diarias de ellos juntos y el tuyo no, está bien. No significa nada. Tu relación no está en problema ni es menos especial” comenta al respecto.

Establecer límites

Tener conversaciones incómodas lleva a relaciones saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es esencial establecer límites y reglas de compromiso para construir confianza tanto en línea como fuera de ella. Good Therapy recomienda plantear a tu pareja tus preocupaciones, expectativas y necesidades para tener una conexión más profunda e íntima, lo cual favorece el crecimiento conjunto.

El artículo Si no lo harías en la vida real, no lo hagas en tus redes sociales publicado por The New York Times explora el punto de vista del asesor sexual y terapeuta de parejas Jordan Fray, quien asegura que sus sesiones están llenas de historias acerca de cómo las redes sociales interfieren con las relaciones.

Para ello establece reglas muy puntuales que ayuden a mitigar estos problemas y establecer límites en torno a ellos:

Tiempo de calidad sin redes sociales

“La pelea más común relacionada con las redes sociales según mis pacientes es la cantidad de tiempo que sus parejas pasan en Facebook o Instagram. Escucho historia tras historia de parejas que planean una noche de cita romántica que se convierte en una conversación sobre los corazones en Instagram, los favoritos en Twitter y las vistas en Snapchat”, menciona.

Para ello, recomienda hacer que la pareja se sienta más importante que el teléfono dedicando por lo menos 20 minutos diarios para disfrutar tiempo juntos sin ver una pantalla.

1. Pregunta antes de publicar

Normalmente una persona es más reservada que la otra, por lo que es importante preguntar si pueden compartir fotos de los dos o detalles de las citas.

2. No lo hagas si no es algo que harías en persona

“Usa los límites de la vida real como tu guía digital. Imagina que tu comportamiento en redes sociales ocurre en persona, con tu pareja a tu lado. ¿Harías ese comentario o enviarías el mensaje mientras tu pareja te observa? Si no lo harías en la vida real, no lo hagas en línea”, menciona al respecto Jordan.

3. No espíes

Vigilar el comportamiento en línea de tu pareja puede que esté relacionado con la falta de confianza o inseguridades. Si sientes que es incontrolable puede que sea un problema que requiere de tu atención, “Meditar sobre ello es mejor que seguir stalkeando”, menciona.

4. No asumas nada

Aún si encuentras por casualidad algo que te parece sospechoso, pregunta a tu pareja antes de asumir algo. Por ejemplo: “Oye, vi que ahora eres amigo en Facebook de esa chica con la que me dijiste que salías antes de que nos conociéramos. ¿Cómo ocurrió eso?”.

5. Enfrenta el problema

“Aun con las mejores intenciones, tú y tu pareja probablemente se lastimarán el uno al otro con alguna de sus conductas en línea”, menciona el especialista.

Para ello recomienda resolver los conflictos antes de que se gesten sentimientos negativos, primero sugiere que la persona se tome tiempo para descifrar por qué se siente de esa manera y así pueda hablarlo con su pareja.

“Oye, quiero que sepas que me incomoda ver que todavía tienes fotos románticas de ti y tu ex en tu cuenta de Facebook. Me preocupa que todavía no lo hayas superado por completo. ¿Crees que podrías borrarlas?”, es el ejemplo que proporciona.

¿Las redes sociales pueden favorecer la infidelidad?

Procurar tener pláticas puede ayudar a favorecer una relación saludable (iStock)

Las redes sociales pueden ofrecer una red social más amplia y numerosas oportunidades, pero también pueden ser una fuente de preocupación, especialmente en relaciones nuevas o inseguras.

Según Good Therapy, la constante oportunidad de infidelidad, a menudo asociada con baja satisfacción en la relación y problemas existentes, puede crear tensiones adicionales. Para ello, recomienda fomentar una relación saludable, ya sea en línea o fuera de línea, a través de la comunicación abierta y comprensión mutua.

Para navegar con éxito en la era digital, es esencial tener conversaciones honestas y continuas con nuestras parejas, estableciendo límites y reglas de compromiso que fortalezcan la confianza y promuevan el crecimiento de la relación.

“Construir confianza en este contexto puede ser especialmente desafiante debido a la falta de reglas claras, lo que hace aún más importante la comunicación y el establecimiento de acuerdos mutuos”, menciona.

Si sientes que tienes un problema con las redes sociales no deseches la idea de recibir ayuda psicológica para que puedas encontrar una forma más efectiva de lidiar con esas emociones.

¿Dónde puedo recibir ayuda psicológica gratuita en México?

Estas organizaciones pueden brindarte ayuda psicológica (Shutterstock)

La Línea de la vida brinda atención personalizada a la población sobre los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas de salud mental. El Teléfono de contacto es 800 911 2000 y la atención es completamente gratuita.

El Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono ofrece servicio de apoyo psicológico gratuito. Su horario es de 09:00 am a 21:00 pm los 365 días del año. El número de contacto es 5552598121,

El servicio psicológico de LOCATEL es una línea telefónica y chat de apoyo que orienta y acompaña para el bienestar emocional. Para comunicarse se debe llamar al *0311 o al 5556581111 y solicitar servicio psicológico.

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece asistencia para problemas de depresión, crisis de pánico, entre otros.

Cuenta con seis líneas de atención con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Teléfono: 55-5025-0855.