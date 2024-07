Baterista regañado por Paulina Rubio reacciona a las fuertes críticas: “Sí le ganó la tripa”

Paulina Rubio fue criticada en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

Hace algunos días se llevó a cabo el 90s Pop Tour Pride Party, un evento que contó con grandes artistas como Paulina Rubio para celebrar el orgullo LGBT+ del 2024. La Chica Dorada, quien interpretó varios de sus éxitos más famosos, se volvió viral en redes sociales pues mientras cantaba Ni una sola palabra regañó fuertemente al baterista que la acompañaba en el escenario.

Y es que al parecer, el joven músico no lograba encontrar el ritmo, por lo que tuvo que ser ayudado por otra persona. Ante el error de baterista, Paulina Rubio se acercó a él y le dijo: “A ver, batería, qué ped... cab...”. Cabe mencionar que el error del joven fue un destiempo provocado por una falla técnica, por lo que internautas se lanzaron contra la cantante por haber sido “injusta” e incluso la acusaron de haberle faltado al respeto a su compañero músico.

Ante esta situación, el baterista, quien se llama Luis Martínez, compartió un video de su participación con Paulina Rubio en el concierto y añadió un comentario para aclarar: “Amigos, no todo fue malo. Antes del incidente estábamos rockeando con madre, Paulina Rubio y todos los involucrados. Buena vibra para ella, para el staff que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo”.

La cantante Paulina Rubio increpó a su baterista por no estar en ritmo durante un concierto en la CDMX

No obstante, algunos de sus seguidores insistieron en cuestionar la actitud de la Chica Dorada, por lo que el joven añadió: “Suficiente hate ha recibido Paulina, y al final de cuentas ella lo que quería era dar un show a la altura del recinto. Todos tenemos emociones. Y no me imagino a ella en esa situación, con una carrera que respalda ante tanta gente. Sí le ganó la tripa, pero no pasa nada. Para mí es un honor tocar con gente con trayectorias tan cab..., no por nada están donde están. Que si canta, que si no canta... lo que sea, pero sus rolas están bien chidas y yo veo el vaso lleno”.

La exitosa carrera de Paulina Rubio

Paulina Rubio es una destacada cantante, actriz y empresaria mexicana, conocida en la industria del entretenimiento como “La Chica Dorada”. Nació el 17 de junio de 1971 en la Ciudad de México, siendo hija de la reconocida actriz Susana Dosamantes y del abogado Enrique Rubio. Desde temprana edad, mostró inclinación por el arte y el espectáculo, lo que la llevó a integrarse al grupo juvenil Timbiriche en 1982 a los 11 años.

Paulina Rubio en los Grammy Awards de Los Angeles. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante su tiempo con Timbiriche, Paulina contribuyó al éxito del grupo con el lanzamiento de varios álbumes y sencillos populares, lo que le permitió ganar una considerable base de fans. En 1991, lanzó su carrera como solista con el álbum “La Chica Dorada”, que incluyó éxitos como “Mío” y que le valió su famoso apodo. Este disco marcó el inicio de una exitosa carrera en solitario.

A lo largo de su carrera, Paulina ha lanzado una variedad de álbumes que abarcan distintos géneros musicales, incluidos el pop, dance, rock y música latina. Entre sus discos más aclamados se encuentran “Paulina” (2000), “Pau-Latina” (2004), y “Ananda” (2006). Algunas de sus canciones más emblemáticas son “Y yo sigo aquí”, “Ni una sola palabra”, “Te quise tanto”, “Causa y efecto”, y “El último adiós”.

Paulina Rubio ha sido reconocida con numerosos premios y nominaciones, incluyendo varias nominaciones a los Grammy Latinos. Además de su éxito en la música, ha incursionado en la actuación, participando en telenovelas, películas y programas de televisión. También ha trabajado como jueza y coach en programas de talento como “La Voz México” y “The X Factor USA”.

Su influencia se extiende más allá de la música, siendo una figura destacada en la moda y el activismo social. Paulina ha utilizado su plataforma para apoyar causas benéficas y sociales. Su carrera, marcada por la versatilidad y el constante reinvención, la ha consolidado como una de las artistas más influyentes y queridas del pop latino, con una trayectoria que sigue evolucionando y capturando la atención de nuevas generaciones.