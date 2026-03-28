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Activan operativo especial de seguridad por inauguración de Estadio Ciudad de México: así podrás entrar al partido México-Portugal

El gobierno capitalino indicó que también se realizará un operativo en el Zócalo, donde se transmitirá el partido

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Una toma aérea de un dron muestra el Estadio Azteca, oficialmente rebautizado como Estadio Banorte, mientras continúan las renovaciones de cara a la Copa del Mundo. Ciudad de México, México. 26 de marzo de 2026. REUTERS/Diego Delgado
Una toma aérea de un dron muestra el Estadio Azteca, oficialmente rebautizado como Estadio Banorte, mientras continúan las renovaciones de cara a la Copa del Mundo. Ciudad de México, México. 26 de marzo de 2026. REUTERS/Diego Delgado

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México infirmó que se desplegó un operativo integral de seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, también conocido como Banorte, con motivo de la inauguración del recinto y conello, el partido México-Portugal.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que con el operativo se busca garantizar que la ciudadanía “disfrute un encuentro en paz y sin contratiempos, tanto para quienes asistirán al partido como para las personas que habitan en la zona”.

Resaltó que “las acciones estarán guiadas por principios de priorizar el diálogo, prevenir antes que reaccionar y desescalar posibles conflictos, con el objetivo de evitar confrontaciones, mantener los accesos libres y garantizar un flujo ordenado de personas”.

¿Dónde estarán los accesos peatonales?

Las autoridades capitalinas indicaron que como parte del operativo se habilitarán siete accesos peatonales ubicados en:

  • Cruce de San Guillermo y Rey Papatzin.
  • Parque Cantera.
  • Circuito Estadio Azteca.
  • Periférico y Renato Leduc.
  • Periférico y Calzada de Tlalpan.
  • Paseo Acoxpa.
  • Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan.
  • Así como un acceso flotante en Bajo Puente-Circuito Azteca. 

Aseguraron que en todos los pasos peatonales habrá presencia de personal operativo para orientar, agilizar el ingreso y garantizar condiciones de seguridad.

Asimismo, se instalarán dos puestos de mando: uno en la entrada principal del recinto, sobre Calzada de Tlalpan, y otro en el Acceso 8, ubicado en Circuito Estadio Azteca.

Señaló que en el operativo participará personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), el Instituto de Reinserción Social (IRS), la Dirección General de Gobierno (DGG), la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana (CGAMH), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), la Dirección General Jurídica y Enlace Legislativo (DGJyEL), *Asuntos Agrarios, Administración y Finanzas de la SECGOB, así como de la Secretaría Ejecutiva de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS).

También en el Zócalo de CDMX

De manera complementaria, se desplegó un operativo en el Zócalo capitalino y sus inmediaciones con motivo de la instalación de pantallas para la transmisión del partido.

Para ello, se estableció la Base Morelos, con el objetivo de asegurar una comunicación interinstitucional eficiente y oportuna.

Por su parte, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP) desplegó a 400 personas servidoras públicas tanto en el Estadio Ciudad de México como en el Zócalo capitalino.

Esto último, para evitar el comercio en la vía pública, la venta de piratería y asegurar que la movilidad y la seguridad de la ciudadanía no se vean afectadas.

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