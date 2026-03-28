México

Ciberdelincuentes apuntan a las grandes fortunas en México: así operan los ataques

Los family offices, estructuras encargadas de gestionar grandes patrimonios, se han convertido en objetivos prioritarios del cibercrimen

Guardar
Los family offices, estructuras encargadas de gestionar grandes patrimonios, se han convertido en objetivos prioritarios del cibercrimen
Los family offices, estructuras encargadas de gestionar grandes patrimonios, se han convertido en objetivos prioritarios del cibercrimen

Durante años, los ataques cibernéticos se concentraron en bancos, corporaciones y entidades gubernamentales. Sin embargo, el foco ha cambiado. Hoy, los llamados family offices —estructuras privadas que administran el patrimonio de familias de alto poder adquisitivo— se han convertido en blancos estratégicos.

Estas oficinas concentran enormes volúmenes de dinero e información confidencial, pero suelen operar con equipos reducidos y controles menos estrictos que los de las instituciones financieras tradicionales.

De acuerdo con especialistas de Baker McKenzie, este tipo de oficinas enfrenta una paradoja: concentran riqueza e información altamente sensible, pero muchas veces carecen de controles tecnológicos robustos y protocolos estrictos de seguridad.

Esta combinación —alto valor económico y menor sofisticación en ciberseguridad— resulta especialmente atractiva para los ciberdelincuentes, quienes buscan maximizar el impacto de sus ataques con menor resistencia.

Hacker anónimo tecleando en sala oscura con múltiples pantallas azules y verdes mostrando código digital, mapas globales y gráficos de red. Rostro pixelado.
Ciberdelincuentes utilizan técnicas avanzadas como la ingeniería social y el ransomware para infiltrarse en estructuras que gestionan grandes fortunas, aprovechando vulnerabilidades tecnológicas y errores humanos en los family offices.

Un ecosistema complejo que amplifica el riesgo

Los family offices no solo gestionan inversiones. También coordinan propiedades, fideicomisos, fundaciones, viajes, compras de activos de lujo y decisiones estratégicas. En muchos casos, los patrimonios están distribuidos en distintas jurisdicciones, lo que implica una red global de cuentas, asesores y operaciones.

Esta dispersión incrementa la huella digital y multiplica los puntos vulnerables. No se trata de proteger un solo sistema, sino un ecosistema completo de información y flujos financieros sensibles.

Además, la dinámica interna suele caracterizarse por altos niveles de confianza. Instrucciones de pago enviadas por mensajes informales, accesos amplios a datos críticos y procesos poco estructurados abren la puerta a fraudes sofisticados, como la suplantación de identidad o el uso de tecnologías avanzadas para engañar a empleados.

Cómo operan los ataques: del ransomware al engaño personalizado

Las amenazas más frecuentes incluyen ransomware —que bloquea sistemas a cambio de rescates—, fraude financiero, espionaje y extorsión. Sin embargo, uno de los métodos más efectivos sigue siendo la ingeniería social.

Los atacantes analizan rutinas, relaciones personales y movimientos financieros para diseñar ataques personalizados. Un correo electrónico falso, una llamada aparentemente legítima o incluso contenido manipulado pueden ser suficientes para autorizar transferencias millonarias.

El riesgo también se extiende a dispositivos conectados. Redes Wi-Fi vulnerables, sistemas en la nube mal configurados o incluso tecnologías domésticas inteligentes pueden convertirse en puertas de entrada para obtener información sensible o rastrear ubicaciones.

Un hombre encapuchado teclea en un portátil en una habitación con múltiples pantallas que muestran gráficos digitales y los mapas de Perú, México y Argentina.
Ciberdelincuentes utilizan técnicas avanzadas como la ingeniería social y el ransomware para infiltrarse en estructuras que gestionan grandes fortunas, aprovechando vulnerabilidades tecnológicas y errores humanos en los family offices.

México: riqueza creciente y exposición al cibercrimen

En México, el fenómeno adquiere una dimensión particular. De acuerdo con estimaciones oficiales, el país cuenta con alrededor de 399 mil millonarios en dólares, lo que evidencia la existencia de una base sólida de grandes patrimonios que requieren estructuras especializadas de gestión.

Asimismo, reportes internacionales han señalado que México concentra una parte significativa de la riqueza de los multimillonarios en América Latina, con figuras como Carlos Slim Helú entre los principales exponentes.

A pesar de esta relevancia, los family offices en el país operan en un entorno opaco, sin un registro público claro ni regulación específica, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a amenazas digitales.

La advertencia de especialistas: un problema de gestión de riesgos

Especialistas de Baker McKenzie advierten que la ciberseguridad en los family offices no puede abordarse como un tema exclusivamente tecnológico. La protección efectiva requiere un enfoque integral que combine controles internos, capacitación del personal y protocolos claros de actuación.

Entre las medidas clave destacan la autenticación multifactor, la segregación de funciones en operaciones financieras, el uso de encriptación y la implementación de planes de respuesta ante incidentes.

El componente humano, señalan, sigue siendo el punto más vulnerable. Un error, una distracción o una práctica inadecuada pueden abrir la puerta a ataques con consecuencias millonarias.

En un entorno donde la riqueza, la tecnología y la vida privada están cada vez más interconectadas, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica para las grandes fortunas. En México, donde el peso de los patrimonios es significativo, blindar los family offices ya no es una opción, sino una necesidad urgente.

Temas Relacionados

CiberdelincuentesCiberseguridadMéxicofraudes digitalesfamily officesmexico-noticias

Más Noticias

Sismo de magnitud 5.2 se registra frente a costas de Oaxaca: suman seis temblores

Auroridades federales y estatales no reportaron daños graves

Sismo de magnitud 5.2 se registra frente a costas de Oaxaca: suman seis temblores

ICE en la mira: ¿Cuántos migrantes mexicanos han fallecido bajo su custodia durante marzo?

La SRE hizo un llamado a las autoridades responsables para ponerle un freno a estos casos

ICE en la mira: ¿Cuántos migrantes mexicanos han fallecido bajo su custodia durante marzo?

Temblor en México hoy: se registró el sexto sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 5.2

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se registró el sexto sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 5.2

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 28 de marzo

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 28 de marzo

Donovan Carrillo termina entre los mejores 20 del mundo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026

Con un puntaje total de 219.74 unidades, el jalisciense consolidó en Praga la presencia mexicana en el top mundial

Donovan Carrillo termina entre los mejores 20 del mundo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

ENTRETENIMIENTO

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi, samba y baladas en el Auditorio Nacional

Integrante de La familia P. Luche revela si hay pleito con Eugenio Derbez por los personajes

Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierno video en redes sociales

El Bogueto sorprende besándose con un “hombre” en su nuevo video: lo acusan de “queerbaiting”

DEPORTES

Donovan Carrillo termina entre los mejores 20 del mundo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026

Donovan Carrillo termina entre los mejores 20 del mundo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026

México vs Portugal EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

México vs Portugal EN VIVO: así se vive el histórico partido inaugural del estadio Ciudad de México

Portugal supera cinco veces el valor de México previo al partido amistoso en el Estadio Ciudad de México

Afición mexicana estaría planeando un homenaje a Cristiano Ronaldo pese a no venir a México: ¿en qué consiste la dinámica?