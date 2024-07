No la esterilizaron, se embarazó y cuando tuvo a sus bebés, fueron llevados a la perrera para que los mataran

Estos cachorros y su madre fueron abandonados por una persona que pagó para que los mataran en el municipio de Melcho Ocampo, Estado de México

Esta semana se vivió una historia lamentablemente común de maltrato animal, sin embargo al extremo ya una madre y sus bebés fueron condenados a la muerte en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México.

Una persona que no fue responsable al esterilizar a su mascota, tras embarazarse decidió acabar con la vida de los cachorros y de su madre llevándolos al antirrábico para pedir que les aplicaran la eutanasia, es decir matarlos con inyección letal, a pesar de ser solo unos pequeños de un par de meses de nacidos.

Por suerte alguien llamó a una activista que abogó por pedir que le fueran dados y no matarlos, sin embargo la veterinaria encargada no quería entregarlos, la rescatista acudió con el director y a Tultepec donde intervinieron para poder exhortar a la médico a entregarlos y no matarlos.

Aunque estos peques en específico no murieron y ya no se hacen redadas para llevarse a los perros callejeros para matarlos, las personas que quieran pueden llevar a sus mascotas o a perros callejeros para que los veterinarios de los centros municipales les apliquen la inyección letal por un costo mínimo, eso vale la vida de estos seres vivos que muy pocas personas se preocupan de salvar de la inminente muerte.

Mamá canina con sus perritos fue llevada al antirrábico para que les aplicaran la etanasia y deshacerse de ellos en Melchor Ocampo, Estado de México.CRÉDITO: Refugio "Colitas de colores" A.C.



Esta triste historia aún no acaba, la mamá fue llevada al albergue de Betsy llamado Refugio “Colitas de colores” A.C. pero aún requiere resguardo para los pequeños, su adopción, vacunación, desparasitación y tratamiento, ya que uno de ellos está ciego de un ojo probablemente lo patearon en la cara.

México, el país con más perros callejeros en América Latina

Cerca de 500,000 perros y gatos son abandonados al año en México. Una parte de ellos son adquiridos como regalos de Navidad, Día de Reyes y de San Valentín, pero meses después los dueños pierden el interés en ellos, dijo Emmanuel Pedraza, director general de la asociación civil Defensoría Animal.

“El abandono es muy notable en los meses posteriores a las festividades. A partir de marzo hasta julio que empiezan los cachorros a crecer, si es que sobreviven”, señaló Pedraza en una entrevista.

“En México, no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones”, de los que el 70% se encuentran en la calle, cifra que crece un 20% anual.

Los peques apenas van a cumplir dos meses y ya alguien los mandó a matar Foto: (Infobae México)

Así figura en un dictamen de agosto del 2016 del Congreso mexicano que exhortó a los gobiernos estatales a realizar campañas de esterilización canina y de adopción de perros en situación de calle.

En opinión de Pedraza, quien ha trabajado en la defensa animal en cuanto a educación y legislación, la venta de perros y gatos sin esterilización y la cruza entre razas en criaderos y mercados clandestinos favorecen las cifras de abandono, maltrato y problemas de salud pública.

Añadió que, en busca de un bajo precio, “la gente está llevando parásitos a su casa y enfermedades”, pues estima que alrededor del 80% de los animales se compran en la vía pública.

Pedraza indicó que la asociación civil ha recibido animales decomisados por las autoridades en mercados, bazares y criaderos clandestinos, de los cuales el 70% muere mientras son atendidos.

La mayoría de perros utilizados para el mercado de carne solían ser mascotas o animales callejeros que fueron raptados. (Tim Gerard Barker/AP Images for HSI)

Las principales razones del abandono de perros y gatos son “la conducta (de los animales), que para muchas personas son indeseables”, y que en cuanto a la raza “la gente se siente defraudada cuando (se da cuenta que) la mascota que compró no es lo que esperaba”.

“La gente cree que son un peluche, compran un animal por su estética, pero no entienden que detrás de ello hay todo un tema de comportamiento de su propia naturaleza”, indicó el director de Defensoría Animal.

La Ley de Protección para los Animales de la Ciudad de México prohíbe “la venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos; en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y, en general, en cualquier otro establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de animales”.

La adopción de perros y gatos callejeros es una opción para subsanar el abandono y maltrato “cuando ya se meditó muy bien tener un animal”, dijo Pedraza, pues hay que ser consciente de la responsabilidad, tiempo y recursos económicos que demanda.

Jaurías de perros callejeros deambulan por las calles de Arequipa. (Geresa)

“Por encima de la compra hay que adoptar, es un acto de valor humano y de realmente salvar una vida y, además, educas”, puntualizó.

En México, el 70 por ciento de los perros se encuentran en condición de calle, lo cual lo ubica como el primer lugar en América Latina con caninos en dicha condición, reveló a su vez Boehringer Ingelheim Animal Health.

Asimismo, señaló que el 75 por ciento de dichos caninos no han recibido una vacuna o desparasitación en toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de infección para otros perros.