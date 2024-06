¿Dónde ver la Marcha LGBT+ de CDMX hoy 29 de junio si no pude ir?

Marcha del orgullo LGBT en México, una celebración de diversidad, igualdad e inclusión en la comunidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sábado 29 de junio se llevará a cabo la Marcha LGBT+ en la Ciudad de México y, en caso de que no vayas a poder ir, no te preocupes, ya que aquí te decimos dónde podrás verla desde casa y gratis.

Cabe señalar que el Pride es un momento de mucha emoción y felicidad para los integrantes de la comunidad, ya que las calles de la capital del país se tornan de color arcoíris, los carros alegóricos y los espectaculares outfits son los protagonistas de este evento.

Este año, la manifestación iniciará a partir de las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia y seguirá a través de Paseo de la Reforma, llegando a Avenida Juárez, Eje Central, 5 de mayo y de ahí hasta el Zócalo.

También, se espera un sinfín de artistas importantes, entre los que destaca Pepa Show, Kimberly La Más Preciosa, Mariana Seoane, Myriam Montemayor y muchos otros más.

Algunos de los contigentes que participarán incluyen a organizaciones que siguen casos de asesinatos, desaparición y discursos de odio, población con discapacidad. Personas trans y no binaries, familias, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, sindicatos, artistas y personas del entretenimiento, organizaciones políticas y la sociedad civil en general.

¿Dónde ver la marcha LGBT+?

En caso de que este año no puedas asistir, el comité Marcha LGBT CDMX informó que a partir de las 11:00 horas iniciará una transmisión en sus redes sociales.

“Si no te es posible acompañarnos a marchar de manera presencial, te invitamos a seguir la transmisión especial que tenemos preparada en colaboración con Canal Once, desde las 11:00 am desde nuestras cuentas de FB y YouTube”, colocaron en X.

Aquí te dejamos dónde podrás verlo en Youtube y en Facebook, para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucederá en este esperado evento.

