No habrá ‘Team Infierno’; Shanik Berman reveló estrategia de Televisa para evitar alianzas en La casa de los famosos México

La irreverente periodista dará de qué hablar en el reality show de Televisa (Foto: Archivo)

A un mes del inicio de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, se han filtrado detalles sobre la nueva entrega del reality show producido por Televisa Univisión y se han revelado los nombres de algunos participantes.

Al momento, la televisorta ha confirmado al actor Mario Bezares, la actriz Briggitte Bozzo, la periodista de espectáculos Shanik Berman y al influencer Agustín Fernández como habitantes del polémico reality show que logró un éxito inusitado en su primera temporada en 2023.

En una entrevista realizada a Shanik Berman, se dio a conocer que los contratos de los participantes incluyen cláusulas estrictas.

Una de las normas principales prohíbe a los concursantes comunicarse entre ellos antes del comienzo del programa, para evitar la formación de alianzas como el ‘Team Infierno’ de la primera temporada.

Tras acabar el programa, el famoso equipo de LCDLFM estrenó 'La Guarida del Infierno' en TV y una plataforma streaming (Instagram:@ponchodenigris).

Según reveló Berman a su colgea, el periodista Álex Kaffie, “no te puedes comunicar con otros participantes desde ahora hasta el inicio del reality”.

“Hay cosas que por contrato no puedes hacer: no puedes pelear a golpes con nadie, si tú peleas a golpes con alguien, le das una cachetadita, estas fuera y esto lo estás firmando en el contrato”

La primera temporada de La Casa de los Famosos fue ampliamente exitosa en gran parte gracias al ‘Team Infierno’, cuya estrategia y unión les ganaron el apoyo del público desde la primera semana.

De acuerdo con los finalistas, parte de su estrategia fue planificada antes del inicio del reality, mediante reuniones en las que se prometieron protegerse mutuamente.

La alianza que formaron algunos integrantes del programa no será posible en la nueva entrega del formato (Captura de pantalla / Vix)

Wendy Guevara explicó que junto a Paul Stanley, Sofía Rivera Torres, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, formaron el equipo que se mantuvo fuerte hasta la final.

Sin embargo, las normas para la nueva temporada buscan prevenir este tipo de alianzas. Además de la prohibición de contacto previo, Berman mencionó que cualquier altercado físico resultará en la expulsión del participante implicado.

Por otro lado, según Álex Kaffie, se espera que en las próximas semanas también se confirme la participación de Karime Pindter y Luis ‘Potro’ Caballero en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Shanik Berman está dispuesta a generar polémica al interior de LCDLF 2 (Instagram shanikberman)

Shanik Berman y lo más difícil que vivirá al interior de La casa de los famosos México

Tras darse a conocer como la tercera confirmada en ser próxima habitante de la casa, la periodista contó a la prensa qué será lo más complicado en su convivencia:

“El único problema que tengo es que a mí me gusta quedarme y hacer popó como una hora porque me cuesta mucho trabajo, soy muy estriñida. Estoy llevando muchos supositorios, mil cosas para poder ir al baño, probióticos, etcétera, pero aún así lo que no quisiera es que me saquen del excusado. Estoy pensando en llevarme una bacinica pequeña, el problema es que sólo quieren que lleve una maleta y yo ya tengo como cuatro”, confió la periodista que sólo tiene una petición:

“Nomás que me dejen quedarme en el excusado, lo que necesite para que salga lo que tenga que salir”, añadió.