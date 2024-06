Capi Pérez anuncia su regreso a ‘Venga la Alegría’; lo destrozan por revelar ‘el fin’ de Los Destrampados: “Los van a despedir”

(IG: @elcapiperez)

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido en el medio artístico nacional como ‘Capi Pérez’, reapareció en ‘Venga la Alegría’ (VLA) para compartir una gran noticia: se reincorporará al matutino el próximo lunes 24 de junio tras tomar unas merecidas vacaciones. Y es que el comediante tomó un descanso junto a su esposa, Sandra Itzel, previo al nacimiento de su primer bebé.

Fue durante la sección ‘Las Capi-notas’, un espacio donde el comediante presenta noticias curiosas, donde se transmitió el esperado anuncio:

“Me encuentro en un retiro espiritual. Este video es para Los Destrampados: ‘Gracias por cubrirme en las Capi-notas, por hacer este Noti-Destrampado tan divertido, los estuve viendo todos los días. Desafortunadamente mañana es su último día, entonces vayan liberando el espacio (...) gracias por su entrega. Ya después los voy a utilizar para más proyectos’”, dijo.

El comediante se burla del destino de los destrampados YouTube: Venga la Alegría

Y es que los famosos payasos de TV Azteca se encargaron de cubrir al Capi Pérez durante su ausencia en VLA y ahora regresarán a sus secciones habituales.

El anuncio causó sensación entre los seguidores del programa, pues el comediante se ausentó varios días. No obstante, algunos arremetieron en su contra por bromear sobre el supuesto despido de Los destrampados: “De hecho no saben ellos pero ya los van a despedir”.

“No mis Destrampados, no se vayan. Ustedes son los mejores que el Capi”. “Destrampados nunca se vayan!!”. “¡NOOOOO!!! que ese odiado Capi no vuelva NUNCA, nadie lo extraña”. “No, a mí me gusta más los Destrampados noticias reales, no payasadas”, fueron algunas reacciones.

La dupla de payasos tuvo una participación polémica dentro del concurso (Foto: Instagram/@losdestrampados)

Sin embargo, todo indica que se trata de una broma, pues Capi Pérez suele lanzar ese tipo de comentarios a varios conductores del matutino.

Capi Pérez será padre por primera vez

Fue a principios de mayo cuando el comediante mexicano y su esposa, quien participó en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México, dieron a conocer que se encuentran en la dulce espera de su primogénito con una tierna publicación que colgaron en sus redes sociales.

Se trata de un video en donde ambos aparecen enfrenta de la Torre Eiffel de París, Francia, con unas gorras que dicen Papá y Mamá.

El 'Capi' Pérez e Itzel Barro viajaron a París y desde la 'Ciudad del Amor' dieron a conocer la buena noticia. Foto: @elcapiperez, Instagram.

Hasta el momento se desconoce cuántos meses de embarazo tiene Sandra Itzel, por lo que tampoco se sabe cuándo nacerá el bebé.