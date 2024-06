Éste fue el consejo que ‘El Chapo’ Guzmán le dio a la psicóloga que hizo su perfil criminal

(X/@MonRamirezCano)

En enero de 2022, la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano reveló imágenes y declaraciones inéditas de una entrevista que le realizó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Las conversaciones entre la especialista y el exlíder del Cártel de Sinaloa ocurrieron en 2016 y tenían el objetivo de construir un perfil psicológico del capo antes de ser extraditado a Estados Unidos.

Mónica Ramírez recibió el encargo de perfilar criminológicamente a ‘El Chapo’ pocos días después de su última captura en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016. En el momento en que escuchó la propuesta, consideró que era “no negociable”.

Joaquín "El Chapo" Guzmán y la criminóloga Mónica Ramírez Cano. Foto: (Especial Infobae).

Al finalizar una de sus primeras charlas dentro de los muros de El Altiplano, la psicóloga le comentó a Guzmán Loera, como parte de una conversación informal, que era su cumpleaños.

‘El Chapo’ le recomendó que celebrara la ocasión de alguna manera, a lo que Mónica respondió “Tengo muchas cosas que hacer aún”.

Lo que el exjefe del grupo criminal le respondió fue percibido por la criminóloga como un acertado consejo que, a ocho años, recordó en sus redes sociales:

“Va a decir que no me cree, pero usted me dijo que no deberíamos de dejar pasar los momentos importantes. Al final, los hechos son los que nos recomiendan, pero esos momentos no volverán jamás, doctora”, fueron las palabras de ‘El Chapo’.

La sugerencia de Guzmán resonó en la mente de Ramírez Cano porque “lo que él me estaba diciendo, tal como me lo había dicho mi abuelo alguna vez y de la misma manera que me lo decían mis padres y algunos amigos, era algo tan acertado”, explicó en una coluna publicada en Opinión 51 el 30 de enero de 2023.

La inédita fotografía de ‘El Chapo’ con una de sus hijas

El domingo 16 de junio de 2024, con motivo de la celebración del Día del Padre, Emma Coronel Aispuro compartió en redes sociales una fotografía inédita de su esposo, ‘El Chapo’, con una de sus hijas.

La foto compartida por Coronel (Foto: emmacoronel9oficial)

“Happy father’s day”, fue el breve texto con el que la exreina de belleza acompañó la imagen en la que Guzmán Loera aparece cargando a una de sus mellizas. En el material gráfico, ‘El Chapo’ porta una camisa en color rosa y muestra un bigote y una cabellera que se asemejan a los rasgos que fueron visibles durante su segunda captura en febrero de 2014.

Actualmente, ‘El Chapo’ cumple una condena de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence en Colorado, Estados Unidos. En marzo de 2024 le envió una carta al juez Brian Cogan —el mismo que emitió su sentencia— para pedirle que le permitiera recibir visitas de Emma Coronel y de sus hijas Emaly Guadalupe y María Joaquina. Debido a que la solicitud fue rechazada, la única persona con la que ‘El Chapo’ puede mantener contacto es su abogada, Mariel Colón.