Mexicanos celebran en el Zócalo el posible triunfo de Claudia Sheinbaum

Simpatizantes y comerciantes llegan al Zócalo para apoyar a Claudia Sheinbaum. Javier Lira Otero/Infobae/Mexico

Aquel grito de “Es un honor estar con Obrador” se modificó a “Es un honor estar con Claudia hoy”, así quedó de manifiesto en las arengas de los pocos ciudadanos que acudieron el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para ser testigos de sus palabras, el primer mensaje, de la que podría ser la primera mujer en ocupar la silla presidencial en nuestro país.

Con mensaje reciclado pero sin el arrastre de su mentor y líder moral, algunas decenas de seguidores comenzaron a llegar poco a poco a la reconocida explanada del centro del país, para manifestarle su apoyo a quien se perfila como la posible ganadora para gobernar México hasta 2030.

Ante una desangelada Plaza de la Constitución, el apoyo apenas se hace sentir. Los organizadores esperan que más tarde, “la cosa se componga”, aunque para los que estamos aquí en el Zócalo está dividido en tres tercios: La CNTE, los ciudadanos y los representantes de los medios de comunicación, todos en partes iguales.

Es más notoria la voz en alto de los vendedores de aguas, sueros, chicles y “tutsis” que la de los simpatizantes que gritan “Presidenta, Presidenta, Presidenta” para proceder a guardar un largo silencio, un silencio en ocasiones incómodo.

Claudia Sheinbaum encabeza las encuestas hasta las 20:00 horas del 2 de junio. Javier Lira Otero/Infobae/Mexico

Ganadora sin fuelle

Algunos, incluso aún se atreven, a invocar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pese a que a partir de hoy inicia la cuenta regresiva para decir adiós a Palacio Nacional.

La tercera fue la vencida para que AMLO pudiera llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo; Claudia llegó lacia, casi sin despeinarse, sin ese fuelle demoledor que se hizo sentir aquel 2 de julio de 2018, cuando apenas hora y media después de los comicios, las encuestas de salida lo daban como ganador… y todo se desbordó.

La gente comenzó a salir de sus casas a ocupar las calles y avenidas para manifestar su alegría, y no qué decir de querer llegar a “celebrar la democracia”, ahora ni el servicio del Metro se descontroló o se imposibilita el acceso al principal cuadro de la CDMX.

La venta de máscaras de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, previo a la celebración de la nueva presidenta de México. Foto: Infobae México/Javier Lira Otero

Son casi las 21 horas… Sheinbaum ganó, nada se desbordó; ojalá que su gobierno tenga más color, más carisma, que una y no divida; que no sea el puppet que todos creen, que la que gobierne esté aquí y no en “La Chingada”.

Encuestas de salida dan como ganadora a Claudia Sheinbaum

Luego de que se cerraron las más de 139 mil casillas electorales a nivel nacional, el medio El Financiero presentó los resultados de una encuesta de salida en la que posiciona como ganadora a Claudia Sheinbaum, candidata representante del partido guinda en estas elecciones presidenciales de 2024, para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el sondeo, se prevé el triunfo de Claudia Sheinbaum para ser la primera presidenta de México en la historia moderna del país, esto por una aparente diferencia que podría descartar las dudas sobre la diferencia entre ambas competidoras.