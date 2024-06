¿Es verdad que el colágeno hidrolizado engorda?

Aquí te decimos si es posible un impacto en el peso corporal, aclaramos dudas en torno a este suplemento

En la búsqueda de la salud óptima y la apariencia rejuvenecida, muchas personas recurren a una amplia gama de suplementos alimenticios. Entre estos, el colágeno hidrolizado, el cual ha ganado popularidad por sus múltiples beneficios para la piel, los huesos y las articulaciones.

Sin embargo, persiste la duda: ¿el colágeno hidrolizado realmente engorda? Para desmitificar esta interrogante, expertos en el campo de la salud y la nutrición despejan la duda. Además, te explicamos qué es el colágeno hidrolizado.

¿Qué es el colágeno hidrolizado?

El colágeno hidrolizado ha ganado popularidad como un suplemento nutricional clave en la búsqueda de una piel radiante, huesos fuertes y articulaciones saludables. Pero, ¿qué es exactamente el colágeno hidrolizado y cómo puede beneficiar tu salud?

El colágeno es una proteína fundamental que se encuentra en la piel, los huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos de nuestro cuerpo. Actúa como el “pegamento” que sostiene todo junto y proporciona estructura y elasticidad a estos tejidos.

El colágeno hidrolizado es una forma de colágeno que ha sido procesada para que sea más fácilmente absorbida por el cuerpo. Se obtiene a partir de la hidrólisis del colágeno, un proceso en el cual las moléculas de colágeno se descomponen en fragmentos más pequeños, llamados péptidos de colágeno, mediante la acción de enzimas y calor.

¿El colágeno hidrolizado engorda?

La respuesta es clara y contundente: el colágeno hidrolizado no engorda. Expertos explican que este tipo de colágeno consiste principalmente en proteínas, sin la presencia de hidratos de carbono ni grasas que contribuyan al aumento de peso.

Además, los expertos destacan que el colágeno hidrolizado puede ser un aliado en la pérdida de peso cuando se integra correctamente en la dieta. Su consumo puede generar una sensación de saciedad, lo que puede conducir a una reducción en la ingesta calórica total.

De acuerdo a los especialistas consultados, hasta la fecha no existe evidencia científica que respalde la idea de que el colágeno hidrolizado cause aumento de peso. Si bien es cierto que el colágeno aporta calorías como cualquier otra proteína, no hay estudios concluyentes que indiquen que su consumo conduzca a un aumento significativo de peso.

Cuándo se debe consumir el colágeno hidrolizado

Tomarlo antes de las comidas principales puede ayudar a controlar el apetito y, en consecuencia, a limitar la cantidad de alimentos consumidos. Es importante mencionar que la forma de consumo del colágeno hidrolizado también puede influir en sus efectos sobre el peso.

Se recomienda tomarlo con el estómago vacío por la mañana o por la noche, aunque también puede consumirse antes de las comidas para mejorar la salud digestiva o antes de acostarse para promover la relajación muscular.

El colágeno hidrolizado no sólo no contribuye al aumento de peso, sino que puede ser un componente valioso en el proceso de pérdida de peso cuando se incorpora adecuadamente en la dieta. Su consumo, combinado con una alimentación balanceada y hábitos de vida saludables, puede contribuir a una mejor salud en general.