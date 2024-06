Dos municipios de Chiapas se quedarán sin elecciones debido a la violencia

En ambos municipios se han reportado hechos violentos, por lo que no se llevaran a cabo las elecciones en ellos. REUTERS/Henry Romero

A unas cuantas horas de llevarse a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, determinó que no se llevarían a cabo los comicios en los municipios Pantelhó y Chicomuselo, en Chiapas.

Por medio de un comunicado, el IEPC señaló que en sesión urgente y a unas horas de llevarse a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2024, se determinó no realizar las elecciones en los mencionados municipios. Se señaló que se había aprobado dar de baja la totalidad de las casillas en dichas demarcaciones.

María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidenta provisional, lamentó la situación de violencia y prevalencia de intereses de pocas personas que arrebataron a chiapanecas y chiapanecos su derecho y voluntad de ejercer su sufragio de manera libre y pacífica. “En nuestro estado no debe permear el ganar a costa de lo que sea, y que una minoría imponga su ambición a la voluntad ciudadana”, aseguró al recordar los actos de vandalismo e intimidación ocurridos en dichas demarcaciones.

Declaró que el IEPC ha hecho lo que está en su competencia para garantizar a toda la entidad la celebración de elecciones, sin embargo, hay hecho ajenos que pueden permear a la sociedad. “A nombre del IEPC, hago un llamado a privilegiar la civilidad y que la obsesión por el poder y querer ganar a costa de lo que sea, no signifique la base de hechos violentos y quitar a la ciudadanía su voluntad soberana de poder ejercer su voto. Eso no lo merecemos las y los chiapanecos”, dijo.

Por su parte, las consejeras Sofía Martínez de Castro León, Teresa de Jesús Alfonso Medina, Helena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Esther Mendoza Ledesma y el consejero Edmundo Henríquez Arellano, expresaron su pesar por tomar dicha decisión y coincidieron en que resulta frustrante que no se pueda realizar la elección en los municipios mencionados, pues se realizó un trabajo arduo por parte de mucha gente para garantizar el derecho al voto a la ciudadanía, pero que ello no podrá suceder por decisión de unos cuantos, y la situación de violencia e ingobernabilidad en dichas regiones, por lo que pidieron a las instancias de seguridad que hagan labor y garanticen condiciones de paz para el próximo domingo.

En Chicomuselo fueron quemadas las boletas para votar. (X @vozmichoacan)

Representantes de partidos políticos se sumaron al llamado para que las autoridades encargadas de la seguridad muestren su voluntad política para dar certidumbre a la ciudadanía y que puedan salir a votar con tranquilidad. Señalaron que estaban de acuerdo en que no es con el uso de la fuerza y la violencia como estarán por encima de la razón y la voluntad popular. De la misma forma, hicieron votos para que no haya más determinaciones en las que se tenga que suspender otra elección.

¿Qué pasó en Chicomuselo y Pantelhó?

En los municipios mencionados no habrá elecciones este 2 de junio para elegir al Presidente o Presidenta de México, gobernador, alcalde, diputados federales y estatales. Esto, debido a que un grupo de desconocidos quemó la paquetería en Chicomuselo, mientras en Pantelhó, debido a la violencia generada por dos grupos armados.

Durante la madrugada del pasado viernes, un grupo de hombres ingresó al domicilio del Consejo Municipal Electoral de Chicomuselo. Ahí, rompieron las puertas de acceso, rociaron gasolina en el lugar y prendieron fuego a la paquetería que sería entregada al Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso de este domingo.

Durante la agresión, se reportó que no hubo personas heridas, dio a conocer el Instituto de Elecciones de Chiapas, quien interpuso una demanda ante el Ministerio Público.

Por su parte, debido al conflicto poselectoral en Pantelhó, donde dos grupos armados se disputan el control del municipio, no se instalarán casillas. “Tenemos complicaciones en el municipio de Pantelhó donde no hemos podido ingresar y muy probablemente no sea posible llevar la elección en todo el municipio”, dijo la delegada del INE en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez.

En ese lugar se instalarían 48 casillas, pero en las últimas horas se han registrado cuatro asesinatos como consecuencia de los enfrentamientos entre dos grupos armados que se disputan el poder.