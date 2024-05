Leonel García de Sin Bandera se arrepiente de la letra de ‘Entra en mi vida’: “La hubiera escrito hoy”

La evolución del amor según Leonel García de Sin Bandera

En una reciente entrevista, Javier Paniagua dialogó con Leonel García, integrante del dúo musical Sin Bandera, sobre su evolución en la comprensión del amor a lo largo de los años. Durante la conversación, el cantautor reflexionó sobre una de sus canciones más emblemáticas, “Entra en mi vida”.

“Se te comencé por extrañar para empezar a necesitarte”, canta una de las líneas de la canción, la cual confesó que hoy no escribiría de la misma manera. “Esa línea, ‘comencé a necesitarte’, no la hubiera escrito hoy. Pero está increíble y me alegra que exista”, comentó el cantante.

El entrevistador sugirió que esta reflexión podría estar influenciada por la madurez que ha alcanzado en cuanto al amor, a lo que él respondió:

Javier Paniagua entrevista a Leonel García sobre la madurez y el amor Crédito. FB | Javier Paniagua

“Es interesante radicalizar el amor en algún momento, a veces es necesario. Pero desde mi realidad actual, ya no me cuesta el ‘primer hervor’, como decía mi abuelita”.

El artista también compartió una reciente lectura que decía: “Curiosamente, todo lo que es necesidad no tiene nada que ver con el amor, y todo amor no contiene necesidad”. Esta idea resonó en él, reflexionando que aprendes con los años que la necesidad es una cuestión del ego y la inseguridad, pero no del amor verdadero.

Recordando sus experiencias juveniles, mencionó cómo sentía una desesperación intensa al perder al ser amado; una sensación que lo llevó a estar postrado en cama sin deseos de vivir. “Caes en una trampa mental, en un bucle donde sientes que tu vida entera depende de esa persona”, comentó Leonel García.

A medida que ha envejecido, ha adquirido una visión más amplia y menos centrada en sus propios problemas, aunque reconoce que cada persona ve sus problemas como importantes debido a su perspectiva única del mundo.

Leonel García: “No hubiera escrito ‘comencé a necesitarte’ hoy en día” (Sin Bandera)

“Tus problemas siempre van a ser importantes. Tú eres el centro de tu mundo”, concluyó el músico, sugiriendo que la madurez trae consigo una aceptación de la importancia relativa de los problemas personales sin menospreciar su impacto.

Sobre Sin Bandera

Sin Bandera es un dúo mexicoargentino compuesto por Leonel García y Noel Schajris, quienes se formaron en el año 2000. La agrupación anunció su separación en 2008, pero se reunieron en noviembre de 2015 para llevar a cabo una gira de conciertos. Hasta ahora, han lanzado seis álbumes de estudio: “Sin Bandera” (2001), “De viaje” (2003), “Mañana” (2005), “Pasado” (2006), “Una última vez (Deluxe Edition)” (2016) y “Frecuencia” (2022).

Leonel García y Noel Schajris iniciaron sus carreras musicales individualmente antes de formar el dúo. García había intentado lanzar su carrera como solista, sin éxito debido a rechazos de discográficas. Schajris, por su parte, debutó como solista en 1991 y lanzó su álbum “Cita en las nubes” en 1999. El nombre del dúo surgió mientras ambos transitaban por una avenida en la Ciudad de México y vieron un mástil sin bandera en el Campo Marte.

En marzo de 2002, lanzaron su primer álbum homónimo, producido por Áureo Baqueiro. Sin Bandera alcanzó notoriedad con su sencillo “Entra en mi vida”, utilizado como tema principal de la telenovela mexicana “Cuando seas mía”. Otros sencillos como “Kilómetros” y “Sirena” también fueron parte de la promoción de este álbum. En 2002, fueron nominados a los Premios Grammy Latinos y ganaron en la categoría de Mejor Álbum por Dúo o Grupo Vocal.

Leonel García y el impacto de la necesidad en el amor verdadero

El álbum recibió el Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo y fue nominado al Mejor Nuevo Artista en la 3ª edición de los Premios Grammy Latinos, celebrada el 18 de septiembre de 2002. También fue nominado al Premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino en la 45ª entrega de los Premios Grammy, celebrada el 23 de febrero de 2003, perdiendo ante “Caraluna” de Bacilos. En abril de 2002, el álbum recibió certificación 2xPlatino en Estados Unidos por vender más de 200,000 copias, disco de platino en México por más de 150,000 ventas y Platino en Argentina por 40,000 discos vendidos. En 2012, fue incluido en la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicada por Sony Music.

El segundo álbum de estudio, “De viaje”, fue publicado en octubre de 2003, también producido por Baqueiro. En 2004, realizaron una gira por diversos países como Venezuela, Bolivia y Argentina. La gira resultó en su segunda nominación y premio a Mejor Álbum por Dúo o Grupo Vocal en los Premios Grammy Latinos.

En 2005, el dúo lanzó el álbum “Mañana”, seguido en 2006 por “Pasado”. En 2007, anunciaron su separación y lanzaron “Hasta ahora”, un álbum compilatorio que incluyó el tema inédito “Pero no”. Su último proyecto juntos antes de la separación fue el álbum en vivo “Hasta ahora: en vivo en el Auditorio Nacional”, lanzado en diciembre de 2008.

Después de una pausa de varios años, Sin Bandera regresó en noviembre de 2015 con una gira llamada “Una última vez”. En 2016, lanzaron un EP con el mismo nombre y, posteriormente, el álbum “Primera fila: Una última vez”, grabado en los Estudios Churubusco en la Ciudad de México. El álbum y la gira incluyeron colaboraciones con artistas como Maluma.