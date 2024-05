Alessandra Rojo de la Vega revela cómo la engañaron para ir al lugar del atentado: “Necesito hablar contigo, ayúdame”

Momento en que un individuo con casco de motociclista dispara contra la camioneta en la que estaba la candidata. (Captura/SSC CDMX)

Por medio de sus redes sociales, la candidata a alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió un par de imágenes de la declaración ministerial que rindió después de haber sufrido un ataque armado la noche del 11 de mayo.

En las oficinas de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, la aspirante abanderada por la coalición PRI-PAN-PRD brindó una reconstrucción de los hechos previos al aparente atentado.

Aquella noche, como parte de sus actividades de campaña, Rojo de la Vega se presentó en una asamblea vecinal, con aproximadamente 200 personas, en el inmueble marcado con el número 90 de la calle Libertad, en la colonia Peralvillo.

Al final de la asamblea, “recibí una nota de una persona del sexo femenino [...] No cruzó palabra alguna conmigo, únicamente se me acercó y me dijo ‘Candidata’ y me dio una hoja de papel”, puede leerse en el expediente.

La SSC y la Fiscalía indicaron que ya coordinan los trabajos de protección a la candidata Crédito: YouTube Fiscalía CDMX

La candidata guardó la nota en una bolsa de su pantalón y se trasladó al restaurante Sanborns ubicado en esa misma colonia para atender otro de sus compromisos. En medio de la reunión con un miembro de su equipo recordó el recado y decidió leerlo. “Necesito hablar contigo, ayúdame, Francisco Tamagno 159, urge” era el mensaje que le entregó previamente la mujer. Junto al texto había un número telefónico.

Al buscar la dirección y percatarse de que estaba cerca del restaurante —un recorrido de seis minutos en automóvil—, Rojo de la Vega decidió ir. “Subí al asiento del copiloto de mi camioneta [...] Mi chofer de nombre Leonardo Gael López Jiménez condujo hasta dicho lugar” y llegaron alrededor de las 22:00 horas.

Una vez ahí, la candidata le pidió a López Jiménez que buscara el domicilio indicado en la nota. “Yo esperé unos minutos y de pronto escuché un ruido del lado derecho de la camioneta [...] Volteo a mi lado derecho y observé por el cristal a un sujeto del sexo masculino que tenía un casco de motociclista, el cual portaba un arma de fuego la cual sostenía con ambas manos (sic.)”, declaró ella.

Según un video presentado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el individuo se acercó a pie desde la dirección que conecta a la calle Francisco Tamagno con el Circuito Interior.

A las 22:05 horas, desde la acera de enfrente, el presunto atacante desenfundó el arma y, después de un par de titubeos, realizó cinco disparos contra la camioneta de la candidata.

Momento en que los presuntos implicados abandonaron la motocicleta usada para huir del lugar del ataque. (SSC CDMX)

“Mi reacción inmediata fue agacharme y tratar de protegerme [...] Unos segundos después escucho que abren la puerta de la camioneta y reconozco la voz de mi chofer, solamente me preguntó que si estaba bien y arrancó a alta velocidad”, expuso Rojo de la Vega. Ambos se retiraron del lugar y arribaron al domicilio de ella para, posteriormente, dirigirse a la Fiscalía.

Por otro lado, el pistolero corrió en la dirección por la que llegó y abordó una motocicleta, que era conducida por otro sujeto, para fugarse por Circuito Interior. Posteriormente, en la calle Transvaal de la colonia Pensador Mexicano, ambos abandonaron el vehículo y caminaron hacia la estación del metro Oceanía.

Tiempo después regresaron al lugar a bordo de una camioneta verde y se llevaron la motocicleta con dirección al Estado de México. Hasta la mañana del 15 de mayo no se habían reportado detenciones relacionadas con este caso y las identidades de los posibles responsables se mantienen en calidad de desconocidas.