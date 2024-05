Natalicio de Salvador Dalí: qué opinaba el pintor español de México

Dalí fue un destacado artista visual español. (Wiki Commons)

Este sábado se conmemora el natalicio del pintor y escultor español Salvador Dalí, quien nació un 11 de mayo de 1904. Su nombre completo era Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, y además de la pintura y escultura, era grabador, escenógrafo y escritor.

Él es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas suelen atribuirse a la influencia y admiración por el arte renacentista. Además fue un experto dibujante.

Gracias a su incursión en el cine, la escultura y la fotografía, tuvo numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales.

Manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objetivo era atraer la atención pública. Dicha conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, quienes rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su producción artística.

El pintor solamente visitó México en una ocasión. AFP PHOTO FILES****

Dalí atribuía su “amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental” a un autoproclamado “linaje arábigo”, que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica.

Salvador Dalí sobre México

El pintor español logró extender su arte por todo el mundo, incluido México. Y es que el artista español visitó solamente en una ocasión al país, y aunque son mínimos los registros que se tienen de dicha visita, hay una frase que se le atribuye al pintor sobre México.

Se dice que Dalí quedó tan impresionado por su cultura y tradiciones, que fueron esos mismos los que provocaron que no quisiera regresar al país. “De ninguna manera volveré a México; no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”, es la frase que se filtró y documentó sobre la opinión que Dalí tenía de México.

Anteriormente, André Bretón, considerado padre del surrealismo, había tenido una opinión similar a la de Dalí sobre México. Él describió al país como “el país más surrealista del mundo”.

Jacobo Zabludovsky entrevistó a Dalí. Foto: Instagram @mexicoretro

Su nulo gusto por el arte mexicano

Cabe destacar que Dalí, en su visita por México, tuvo una entrevista que le hizo el destacado periodista mexicano Jacobo Zabludovsky, misma que fue calificada como uno de los peores trabajos realizados por el comunicador, e incluso, Dalí dejó ver que estaba poco cómodo con la plática, pues le llegó a comentar que le preguntara cosas “más inteligentes”.

Sin embargo, en esa entrevista dio varias declaraciones destacadas. Dalí dijo que no pintaría nada en México si el proyecto se trataba de un mural, pues consideraba que las pinturas no debían pasar del tamaño de un caballete. “Con todo el respeto que le tengo a los artistas de gran talento de México, el arte mexicano no me gusta absolutamente nada, sobre todo los que hacen los modernos todos los muralistas. Para mí las pinturas que ya pasan de los límites de un cuadro de caballete ya encuentro que son un desastre. Lo máximo que se puede hacer en pintura son las Meninas y La Lanzas”, expresó.

También aseguró que el pintor que menos le gustaba era Diego Rivera. “Conocí a Diego Rivera que es el que me gusta menos de todos, todos los otros también, respeto mucho son personas de gran talento artístico pero la pintura de los murales mexicanos es lo que está todo absolutamente fuera de la órbita”, dijo.