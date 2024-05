Fan burla seguridad, le roba beso a María José y desata el enojo del público

Fue el pasado 3 de mayo cuando la ex integrante de Kabah se presentó en el palenque de la Feria de Santa Rita (Foto: Twitter)

Durante su reciente actuación en el Palenque de la Feria de Santa Rita en Chihuahua, la reconocida cantante María José experimentó un momento complicado cuando un aficionado superó las barreras de seguridad y la confrontó directamente en el escenario.

El incidente, que incluyó un contacto físico no consentido y un “jalón de pelos” que hizo incluso gritar a la ex integrante del grupo Kabah, fue captado en video y ha provocado diversas reacciones en las plataformas de redes sociales.

El suceso tuvo lugar el pasado 3 de mayo, cuando en medio de su espectáculo, María José, también conocida como “La Josa”, fue abordada de manera efusiva por un individuo que logró evadir al equipo de seguridad.

El hombre, en un acto de exceso, llegó a darle un beso a la cantante, quien, pese al inesperado abordaje, mantuvo la compostura e incluso intercedió para asegurarse de que el incidente no escalara a mayores, mostrando una sorprendente calma y profesionalismo ante una situación potencialmente peligrosa.

María José guardó la calma, pese al susto por la intromisión de su fan (Foto: Instagram)

A pesar del forcejeo, María José pudo dialogar brevemente con el fanático, incluso llegando a intercambiar un saludo cordial después del incidente. El seguidor, identificado en las redes como “Marioboy”, posteriormente compartió una fotografía de él con la cantante, a quien solicitó el recuerdo visual pese a las circunstancias previas.

Este percance fue objeto de amplia discusión en las redes, donde el video de 22 segundos que documenta el momento exacto del encuentro circula entre los fans de la cantante de temas como No soy una señora, Prefiero ser su amante y Lo que tenías conmigo.

La actitud del joven fue criticada en las redes sociales. Crédito: Twitter@CecyDelgado19

Fans de María José muestran su indignación hacia el acosador

La reacción de la comunidad en línea ante este evento ha sido mayoritariamente de apoyo hacia María José, destacando su profesionalismo y capacidad de manejar una situación tan inesperada con gracia y calma.

Los comentarios también apuntan hacia la necesidad de respetar el espacio personal de los artistas, criticando la acción del fan por considerarla una invasión a la privacidad de la cantante. Estas opiniones reiteran el llamado a un comportamiento más respetuoso por parte del público hacia las figuras públicas durante sus presentaciones en vivo.

En redes sociales criticaron al admirador de "La Josa", quien respondió compartiendo su selfie con la cantante (Foto: Twitter)

“Qué poca y qué falta de respeto hacia @lajosa por parte de este wey. No se vale, ella merece todo nuestro respeto, es un amor con todos nos, siempre es accesible y con una sonrisa, no hay necesidad de hacer esto. Ojalá que no se repita. Que opinan ??”, cuestionó la usuaria @CecyDelgado19, quien subió dicho video.

“No sean gandallas, la Josa es buena onda, aunque sean muy fans hay que cuidar a los artistas, no se pasen de verdolaga”, “Cuánta clase de la Josa, neta mis respetos a ella… porque dios mío, que admires a alguien no significa que puedas invadir su espacio de esa manera lo peor es que se llaman fans”, “Opino que me da miedo cómo la agarró este cuate, sí pudo lastimarla. Y por cómo se ve ella, sí la asustó. Antes diga el cuate que la Josa se vio buena gente y le dejó tomarse la selfie, yo que ella sí lo sacaba y con todo el miedo que me daría”, son algunos comentarios al respecto.

Por su parte la ex Kabah no se ha referido al tema pese a que sus seguidores la han “arrobado” halagando su temple.