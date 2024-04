“Peña Nieto pasa por momentos de soledad”: así ha sido la vida del expresidente desde que dejó México

(Jesús Abraham Avilés Ortiz/Infobae México)

Desde que saltó a la fama política en el Estado de México, Enrique Peña Nieto se caracterizó por ser un personaje que robó miradas y se llevaba los reflectores, no necesariamente por sus acciones en políticas públicas, sino por la presencia que tenía ante la ciudadanía, misma que lo convirtió en gobernador y Presidente de la República.

Tras ceder la titularidad del Ejecutivo Federal a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo se alejó de la vida pública, sino que se mudó del país; sin embargo, en las últimas dos semanas volvió a adquirir protagonismo con la salida del libro Confesiones desde el exilio: EPN. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI.

En este contexto es que Infobae México habló con el periodista Mario Maldonado, autor del texto, quien confesó cómo fue que llegó al exmandatario para tener esta entrevista, además de relatar cómo luce actualmente el personaje que alcanzó a ser no sólo el político más mediático, sino el último integrante del tricolor en gobernar el país.

Peña Nieto y sus momentos de soledad

Pese a que permaneció en silencio, Enrique Peña Nieto ofreció una entrevista donde habló de su alejamiento del país (Cuartoscuro)

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, fue una de las frases más conocidas del escritor sevillano Antonio Manchado y que refleja cómo las acciones que tomes en tu vida son las que marcan tu destino; sin embargo, a veces hay episodios que cambian lo que parecía permanente.

Eso fue lo que le pasó al político oriundo de Atlacomulco, con la fama y popularidad que alcanzó muchas personas lo rodearon desde vínculos de amistad o negocios; sin embargo, el exmandatario estaría atravesando en los últimos años episodios de soledad y añoranza, debido a que tuvo que salir del país.

“Después de tanto poder, de tantas relaciones con su gabinete, con su cercanos, con empresarios, con presidentes de otros países. Después pasó a estar solo en el exiliado, después vino la pandemia. Él reconoce que pasó momentos de soledad fuertes que se le fueron los amigos, que no veía su familia”, fueron las palabras que el periodista relató al preguntar sobre el presente del mexiquense.

Y es que, de acuerdo a Maldonado, la única compañía con la que cuenta Peña Nieto en su día a día es el chofer que contrató en Madrid, España, puesto que sus hijos y su madre viven en México, además de que quedó solo pues perdió algunas de sus más cercanas amistades, ya sea porque enfrentan procesos judiciales —como su exabogado Juan Collado— o porque simplemente se separaron.

El expresidente de México habló sobre lo que vivió en momentos turbulentos de su mandato (Cuartoscuro)

Pese a vivir esos momentos de constante añoranza por estar alejado de todo lo que conoce, el autor reconoció que el priista no ha perdido esa peculiaridad personalidad que lo volvió, incluso, un meme: “En esencia me parece que sigue siendo el mismo ocurrente, con sus, digamos, chispazos de personalidad, con sus bromas de pronto con, pues como lo conocimos, no para bien o para mal”.

¿Por qué se autoexilió?

Es importante destacar que, de acuerdo al comunicador, Peña Nieto no tenía intenciones de salir del país, tanto así que había hablado con el actual presidente para expresarle sus deseos de seguir su vida en México debido a que quería seguir cercano a su familia.

Esto duró poco, debido a que a los pocos meses de abandonar Los Pinos comenzaron las investigaciones contra sus colaboradores, lo que provocó que buscara otra residencia, situación que se complicó debido a la expansión del Coronavirus, lo que impidió que pudiera regresar a territorio nacional.

“Él le dijo al presidente López Obrador cuando salió del gobierno, en la transición, que su intención era quedarse a vivir en México porque aquí estaba su familia, sus amigos, su madre que no puede viajar, no puede hacer viajes largos. El presidente en transición López Obrador dijo que no había ningún problema”, continuó.

Enrique Peña Nieto habló de su relación con AMLO (CUARTOSCURO.COM)

¿Cómo ha caído el libro en el escenario político?

Fuera de la percepción sobre Enrique Peña Nieto, Mario Maldonado habló sobre lo que le significó este libro en su carrera profesional, pues indicó que fue un “hito” lograr una entrevista con un personaje que por años se mantuvo lejano del escenario público.

Pese a esto, confesó que a días de que se dio a conocer su texto, éste no ha caído bien al interior de algunos partidos, especialmente el tricolor; sin embargo, se dijo orgulloso de contar con un relato que interesa y que está hecho para todo el público.

“Hoy me dicen que el círculo rojo político está pues vuelto loco con el libro, con lo que dice sobre todo los priistas, el círculo cercano en el expresidente, pero también de todos los partidos porque muchos de estos vienen retratados ahí en el libro, muchos de estos personajes que hoy, por cierto, están en algún lugar importante de la de la esfera política”, sentenció.