Entre llantos y amenazas, así fue la audiencia en la que Fofo Márquez fue vinculado a proceso

Fofo Márquez fue detenido el 4 de abril (FiscaliaEdomex)

Durante la audiencia donde fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa, Fofo Márquez hizo una peculiar petición a las mujeres que se encontraban presentes, pues en un intento por lograr que la jueza lo dejara libre, les dijo que estaba dispuesto a dejarse golpear por ellas.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, dijo.

De acuerdo con reportes de varios periodistas como Carlos Jiménez, el heredero del empresario Rodolfo Márquez estuvo llorando durante toda la comparecencia, incluso se asegura que levantó la mano para pedir la palabra, pero no lo logró hasta el final de la sesión.

Mucha gente ya se había burlado tanto de la firma de Fofo como de su letra y mala ortografía, así que los reportes de que estuvo llorando tanto en la audiencia del 9 y el 10 de abril causaron aún más memes pero ¿Por qué tomó esta actitud?

Si bien el joven de 26 años se abstuvo de hablar en la primera audiencia, eligió el momento final de la sesión del 10 de abril para revelar que está siendo amenazado por otros hombres en el penal de Barrientos.

Teme por su vida dentro del penal Crédito: Captura de pantalla Instagram/Fofo Márquez

Uno de los abogados que están tratando de defender al joven, Erick Rauda, aseguró que tenía completo desconocimiento de que había sido amenazado de muerte al interior de dicho penal.

Durante su comparecencia judicial manifestó su temor a ser asesinado en el penal de Barrientos, solicitando medidas para preservar su seguridad. A pesar de estas circunstancias, se encuentra aislado, evitando el contacto directo con otros reclusos.

Aunque no se ha especificado el tipo de amenazas que recibió Fofo Márquez al interior del penal de Barrientos, ya se le solicitó a la directora de este lugar que el youtuber permanezca aislado para preservar su integridad.

Cabe recordar que antes de la audiencia, ya había aparecido una narcomanta junto a una cabeza humana en la que amenazaban a Fofo Márquez, este hallazgo ocurrió sobre el libramiento Rosas Magallón, por la colonia Infonavit-Panamericano, en Tijuana, Baja California.

“Vuelves a tocar a una mujer y esto te va a pasar a ti y para tu familia. En Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara o donde te encuentres, pinche morro alucin Fofo Márquez. Atte. ‘los de la casa’”, se pudo leer en el mensaje.

Fofo Márquez es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio

Fofo Márquez ha sido vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, tras las acusaciones y la presentación de evidencia en su contra. Este incidente tuvo lugar en el Estado de México, donde Márquez agredió a una mujer de 52 años, identificada con las iniciales A. M. V. La intervención de testigos que acudieron en auxilio de la víctima fue crucial para detener el ataque y provocar la huida del agresor.

: Fofo Márquez Detenido CRÉDITO: (FiscaliaEdomex)

La Fiscalía del Estado de México tomó una decisión basada en las pruebas y testimonios presentados, incluido un video que documenta el momento en que Márquez cesó sus acciones violentas solo hasta que terceros se acercaron para socorrer a la afectada. Además, se consideró relevante el hecho de que Márquez frecuenta un gimnasio y posee conocimientos en técnicas de boxeo. Durante la agresión, expuso a la víctima a un peligro mayor al colocarla en una zona donde existía el riesgo inminente de ser atropellada por un vehículo.

En el Estado de México, la pena mínima para el delito de tentativa de feminicidio de 13 años y 4 meses, además de 233 días de multa. Por otra parte, la pena máxima es de 46 años con 8 meses y una multa de 3 mil 332 días.