La razón por la que Fofo Márquez fue aislado en la cárcel

Fofo Márquez teme por su vida dentro del penal de Barrientos (Captura de pantalla Instagram/Fofo Márquez)

La resolución de la jueza fue vincular a proceso por tentativa de feminicidio a Fofo Márquez, el influencer está detenido desde el 4 de abril por haber golpeado a una mujer en Naucalpan, Estado de México.

Hacia el final de la audiencia, el heredero del empresario Rodolfo Márquez Flores pidió la palabra para decir que teme por su vida, ya que algunas personas tienen intención de asesinarlo dentro del penal de Barrientos:

“En la cárcel hay un precio por mi cabeza; llevo tres días aislado porque me iban a matar”

Si bien Fofo Márquez se encuentra en prisión preventiva justificada, no está conviviendo con otros hombres en su misma situación, pues ha estado en un espacio diferente.

Rodolfo 'N' fue detenido el 4 de abril tras golpear a una mujer en un estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan. Foto: @nineraculera, X.

Durante su breve intervención, Fofo Márquez también agregó que no odia a la víctima que golpeó en el estacionamiento del centro comercial Brisa y que ama mucho a su mamá, por lo que supuestamente no sería capaz de atentar contra la vida de una mujer.

De acuerdo con diversos reportes, Fofo Márquez también se habría ofrecido a hincarse para que todas las mujeres presentes lo agredieran en ese momento:

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, mencionó.

Una cámara de vigilancia grabó a Fofo Márquez dándole una golpiza a una mujer en Naucalpan tras un incidente vial. (@c4jimenez)

Aunque no se ha especificado el tipo de amenazas que recibió Fofo Márquez al interior del penal de Barrientos, ya se le solicitó a la directora de este lugar que el youtuber permanezca aislado para preservar su integridad.

Algo similar ocurrió cuando la creadora de contenido YosStop estuvo en Santa Martha Acatitla, en su momento la youtuber recibió una pena por posesión de pornografía infantil. Cuando Yoseline Hoffman salió de la cárcel, ella reveló que no convivía todo el tiempo con las mujeres que estaban cumpliendo alguna sentencia.

Erick Rauda, uno de los abogados, agregó que Fofo Márquez no había revelado que estaba recibiendo amenazas hasta el día de hoy y que la directora del penal tenía 12 horas para tomar medidas para proteger su vida.

Cabe recordar que antes de la audiencia, ya había aparecido una narcomanta junto a una cabeza humana en la que amenazaban a Fofo Márquez.

Amenazaron a Fofo Márquez (Foto: X@Libro_negro_)

Por qué Fofo Márquez fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio

Además de las pruebas presentadas por la víctima — quien únicamente fue identificada con las siglas A. M. V—, la Fiscalía del Estado de México añadió otro video al caso.

En dicho registro, se pudo ver que Fofo Márquez no detuvo las agresiones en contra de la mujer de 52 años hasta que otras personas se acercaron en el auto y acudieron a ayudarla, provocando así su huida.

De igual forma, otro factor que se consideró para la vinculación a proceso por tentativa de feminicidio fue el hecho de que Fofo Márquez acude regularmente al gimnasio y tiene conocimiento de técnicas de boxeo. Incluso durante las agresiones, colocó a la mujer en un área donde corría riesgo de ser arrollada por un auto.

Las personas se acercaron a auxiliar a la mujer Captura: x/@ultimahoraenx

“El Agente del Ministerio Público acreditó que practicaba boxeo recreativo y que los golpes que propinó a la víctima causaron que cayera en la cinta asfáltica y la puso en riesgo de ser atropellada.”

Tras darse a conocer su detención y el delito por el que se le acusa, la compañía Viral Fight incluso le retiró el campeonato que había ganado en 2023: “Esta persona queda totalmente desvinculada del evento y su título se le será retirado”, se pudo leer en el comunicado.

En el Estado de México, la pena por el delito de tentativa de feminicidio puede ir desde los 13 años y 4 meses hasta los 46 años y 8 meses de prisión. En caso de ser culpable, Fofo Márquez podría pasar esa cantidad de tiempo en algún penal.