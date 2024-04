Detienen a Fofo Márquez por golpear a una mujer en Naucalpan

Fofo Márquez estaba sonriendo tras ser detenido CRÉDITO: (FiscaliaEdomex)

Recientemente se viralizaron las fotos y videos de una mujer que fue golpeada por un hombre en Naucalpan, Estado de México, el responsable de haber cometido las agresiones habría sido Fofo Márquez, quien ya fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado horas después de lo sucedido.

La detención del creador de contenido en redes sociales se logró tras la labor conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Naucalpan. La agresión sucedió en inmediaciones de un centro comercial llamado Brisa en este municipio del Estado de México.

Fofo Márquez se mostró sonriente en las fotos que compartió la Fiscalía del Estado de México tras la detención. En otras imágenes se le pudo ver con la cara cubierta entre la capucha de su sudadera y la gorra que llevaba puesta.

Cabe señalar que al principio no existía garantía de que la identidad del agresor fuera la misma que la del influencer, pero ya está detenido.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Estado de México, Fofo Márquez fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlanepantla a disposición de la Autoridad Jurisdiccional quien determinará su situación jurídica. Además, se indicó que se le considerará como inocente hasta que exista una sentencia en su contra.

Fofo Márquez Detenido CRÉDITO: (FiscaliaEdomex)

De acuerdo con la afectada, el problema comenzó porque ella le dio un ligero golpe con el auto a uno de los espejos del coche del agresor.

Esto habría desatado la furia de Fofo Márquez, aún así ella trató de mantener la calma y se volteó hacia su automóvil para llamar al seguro, pero fue en ese momento cuando el influencer la habría aventado contra el piso y empezó a golpearla, de acuerdo con testigos.

Aseguran que Fofo Márquez fue el responsable Captura: x/@ultimahoraenx

“Lo que pasa es que entro, estaba estacionado y al entrar, el espejo se volteó, no se cayó ni nada, sabía que no era tan grave. Me bajo, la chava no se baja y le comento que quería hablarle al seguro”, dijo la afectada mientras otras mujeres estaban limpiándole la sangre de la cara y ofreciéndole llevarla al hospital.

Información en desarrollo*