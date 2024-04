¿Se lo va a regalar? Persona en situación de calle admira un Mustang en Monterrey y dueño lo busca | VIDEO

(Captura de tiktok/andreshernandezig97)

Ciertas marcas de automóviles como Mustang son reconocidas a nivel mundial debido a que son sumamente lujosas y no muchas personas pueden acceder económicamente a vehículos de este tipo.

Tal fue el caso de una persona en situación de calle en Monterrey que fue captado admirando uno de estos coches en la calle y, sorpresivamente, el dueño ahora lo está buscando.

A través de la cuenta de TikTok del usuario identificado como Andrés Hernández (@andreshernandezig97) se pudo observar el video en donde un hombre está viendo detenidamente un lujoso coche gris en el estacionamiento. Incluso, hasta se sienta cerca del sitio para poderlo ver de forma más detenida.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y estos son algunos de los comentarios que aparecieron:

(Captura de tiktok/andreshernandezig97)

“Tal vez es el carro que soño de niño y que jamás pudo tener”.

“La vida da tantas vueltas, lo sé por experiencia propia”.

“Talvez en algun punto de su vida tuvo un mustang y lo perdió todo”, fueron algunas de las menciones.

Dueño busca a la persona que veía su auto

Pero ahí no terminó todo, ya que varios internautas le dijeron al usuario que invitara al hombre a dar una vuelta en el automóvil, pues resultó que quien subió el video era el dueño del coche.

“Dale una vueltita y pues invítale unos taquitos y platica con él, créeme que lo harás muy feliz el saber que tiene un amigo que no le haga el feo, Dios te bendiga”, colocaron usuarios.

Usuarios le piden que le dé una vuelta. Crtédito (tiktok andreshernandezig97)

A esto, Andrés Hernández compartió un nuevo clip en donde se ve el automóvil lujoso y mencionó:

“Para los que me dicen que por qué no le di la vuelta al señor que estaba ahí afuera de mi trabajo. Ese día yo estaba trabajando. Yo lo grabé porque se me hizo buen gesto que admirara el carro y simplemente lo respetó, no le hizo nada. A pesar que estaba con una piedra no le hizo nada”.

El tiktoker detalló que sí habría intentado dar con su paradero, pero sin éxito: “Fui a buscarlo, fui por tacos en la mañana donde regularmente desayunamos y me dijeron que estaba en una gasolinera por la Linda Vista, fui y no estaba, pero la intención como quiera es ayudarlo”.

Además, reiteró que si lo localiza se ofrecerá a darle una vuelta en el lujoso coche que posee.