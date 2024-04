AMLO reacciona al posicionamiento de EEUU y Canadá tras la irrupción de la embajada de México en Ecuador: “No lo aceptamos”

El presidente adelantó detalles sobre cómo entregará su paquete de reformas el 5 de febrero Credito:cuartoscuro

A cuatro días de la irrupción en la embajada de México en Ecuador por parte de policías de dicha nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a condenar los hechos e incluso cuestionó las reacciones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a quienes señaló por mostrar una postura “muy indefinida”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 9 de abril, el líder del Ejecutivo reiteró que México acudirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para denunciar los hechos ocurridos durante la noche del 5 de abril en Quito.

“México es un país independiente y soberano, no colonia de ningún país, a México se les respeta (...). Vamos a que la Corte Internacional resuelva”, reafirmó.

Sin embargo, durante su intervención aprovechó para señalar la existencia de “pronunciamientos muy ambiguos” por parte de algunas naciones del continente americano; específicamente de las que se ubican al norte: EEUU y Canadá.

“Somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura, hasta ahora”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante su intervención en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Adicionalmente, señaló que en el caso de Canadá “se llegó a un extremo”, pues refirieron que lo ocurrido en la sede diplomática de México había sido una “aparente violación” por parte de Ecuador a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, asumida en 1961.

“Eso no lo permitimos, no lo aceptamos”, expresó López Obrador.

Por su parte, en el caso del país de las barras y estrellas, refirió que su postura fue emitida a través de un boletín del Departamento de Estado en el que no condenaron la “invasión” a la embajada de México.

“Hablaron de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden como lo han hecho otros mandatarios”, apuntó.

El presidente López Obrador ha asegurado que su relación con Biden es cordial y respetuosa. Crédito: Cuartoscuro

“Son libres de expresarse”: AMLO

Pese a su critica, el mandatario federal tabasqueño reconoció que el posicionamiento de ambas naciones norteamericanas responde al deseo de mantener una relación de amistad con Ecuador, tal como lo hacen con México.

“Pensamos que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros, de amistad, a pesar de una actitud autoritaria como la estamos viendo. Entonces, ya no queremos que se siga aplicando la Doctrina Monroe”, apuntó.

Dijo que espera que tanto el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como su homólogo estadounidense, Joe Biden, se pronuncien abiertamente. Pero, si no lo hacen, aseguró que “no hay problema”.

“Van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos dejar pasar nosotros un asunto así, no nos podemos callar ante un atropello así. Ellos son libres de expresarse o no, lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este; en donde se ha actuado con ambigüedad; y en donde de plano se ha tolerado el autoritarismo, que hasta ahora no”, agregó.

Cabe recordar que, tras los hechos, decenas de países se pronunciaron en contra de las acciones de Ecuador y mostraron su apoyo a México; incluso naciones con las que López Obrador ha tenido roces durante su administración, como Perú y Argentina. En Europa, Portugal incluso se pronunció.

AME5087. QUITO (ECUADOR), 05/04/2024.- Integrantes de un cuerpo élite de la Policía ecuatoriana irrumpen en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, y a quien se le fue negado el asilo político, este viernes en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

AMLO muestra video inédito sobre irrupción en embajada de México en Ecuador

Tal como Infobae México informó, López Obrador compartió este martes 9 de abril imágenes hasta ahora no vistas sobre el atraco en la sede diplomática ubicada en Quito. Ellas no solo documentaron el momento en que autoridades ecuatorianas ingresaron a la embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas, sino también las agresiones de las que fue víctima Roberto Canseco, jefe de Cancillería.

“Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron adentro de la Embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática”, dijo.

Tras compartir el video, destacó la importancia de respetar los convenios internacionales que garantizan la soberanía de las sedes diplomáticas.

“No somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza, somos pacifistas y siempre lo vamos a ser, nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática”, reiteró.