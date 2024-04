AMLO filtra imágenes inéditas de cómo entraron a la embajada de México en Ecuador: “Apuntaron con un arma a Roberto Canseco” | VIDEO

El presidente de México destacó que se revelarán fotos inéditas del asalto a la sede diplomática (Ecuador). EFE/ José Jácome

La mañana de este martes 9 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que, a lo largo del día su administración dará a conocer imágenes inéditas de los hechos el pasado viernes 5 de abril en la Embajada de México en Ecuador, la cual fue irrumpida por las autoridades de dicha nación con el fin de aprehender al exvicepresidente Jorge Glas.

El tabasqueño, quien volvió a condenar los hechos, no solo remarcó que el Gobierno de México acudirá ante la Corte Internacional, sino que además las imágenes mostrarán cómo ose vició la irrupción a la sede desde dentro, pues a la fecha se conocen fotos solo del momento en que uniformados ecuatorianos tomaron la sede diplomática que se considera suelo mexicano.

“Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron adentro de la Embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática”, dijo el mandatario.

El presidente y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no adelantó en qué consisten dichas instantáneas; sin embargo, dejó claro que el asalto a la sede diplomática localizada en la capital ecuatoriana, no lo haría un gobierno que no siente el respaldo de otras naciones, motivo por el cual dejó en claro que al país que +el encabeza se le debe respetar.

“Eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias, por eso vamos a llevar este asunto a la corte de justicia internacional, a México se le respeta”, remató.

Tras las palabras del presidente, una ola de aplausos inundó el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, recinto al cual acudieron los gobernadores que forman parte del partido fundado por el tabasqueño y quienes desde el pasado sábado 6 de abril publicaron un comunicado de prensa donde respaldaron que el Gobierno de México rompiera relaciones diplomáticas con el país encabezado por Daniel Noboa, mientras exigieron a la vez a las autoridades ecuatorianas permitir la salida del cuerpo diplomático para llegar a salvo a suelo mexicano.

“Al gobierno de Ecuador, exigimos respeto inmediato a derecho internacional, el retorno seguro y sin trabas a México de nuestros diplomáticos ne ese país”.

Así son las imágenes que AMLO reveló

Cerca de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el presidente dio a conocer las imágenes que se captaron desde adentro de la Embajada de México en Ecuador, lo que lo llevó a remarcar que no se puede tomar ninguna excusa para violar ningún derecho, como el de asilo y protección de una embajada en cualquier parte del mundo.

“Se revelaron imágenes del maltrato a uno de nuestros diplomáticos. Cuando regresa todo el grupo, toda la misión que estaba representando a México en Ecuador se traen algunas imágenes de cámaras del interior de la Embajada, cámaras de seguridad, entonces ya se está conociendo más, todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario. Hoy le pedí a la secretaria de Relaciones, a Alicia Bárcena que se diera a conocer esta información, este fragmento de video pero como estamos aquí y ya hable de esto, vamos a que se de a conocer ahora y que Alicia Bárcena que es extraordinaria, complemente en la reunión lo que se va a hacer desde los causes legales. Nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

En el video presentado por el Gobierno de México se observa cómo el embajador Roberto Canseco intenta impedir la entrada de las fuerzas ecuatorianas; sin embargo, éstos le apuntan con armas de fuego, al tiempo que lo empujan en repetidas ocasiones con el fin de llevarse a Jorge Glas de la sede diplomática.

“Esto para los hermanos ecuatorianos que son nuestros hermanos para que no haya nada que temer y como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza, somos pacifistas y siempre lo vamos a ser, nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática”.

¿Qué pasó en Ecuador?

Luego de que la embajadora Raquel Serur fuera declarada como persona non grata, el presidente de México aseguró que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) llegaría a la capital ecuatoriana con el fin de traerla de regreso al igual que al exvicepresidente Jorge Glas, lo que dio como pie a que elementos de Seguridad rodearan la sede diplomática la cual fue allanada la noche del viernes 5 de abril.

Roberto Canseco, quien quedó como encargado de la embajada de México ubicada en Quito, fue agredido por los uniformados cuando él intentaba evitar el ingreso de las autoridades. De manera inmediata, trascendió que diversos países de América Latina, así como de Europa, lamentaron los hechos pues destacaron que las embajadas se consideran un espacio seguro.

Antes del anuncio del presidente sobre la difusión de las imágenes tomadas desde dentro de la embajada, se reveló que la persona que ordenó la irrupción de la embajada fue Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, actual titular del Ministerio de Gobierno de Ecuador, una abogada quien nació en Durango, México pero que en noviembre del 2023, tras el relevo presidencial, recibió la naturalización ecuatoriana, lo que ha llevado a que internautas exijan que la antes citada sea investigada por traición.