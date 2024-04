Quién es Sofía Yunes, la política que dejó Movimiento Ciudadano por ser “esquirol de Morena”

Sofía Yunes anunció su renuncia a Movimiento Ciudadano IG/sofiayunes

Sofía Yunes, quien aspiraba a una diputación local, anunció su renuncia a Movimiento Ciudadano (MC). Respecto a su decisión, la política argumentó el partido político se puso al servicio del gobierno en turno y se convirtió en esquirol de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“He decidido renunciar a Movimiento Ciudadano y emprender un nuevo camino. La decisión la he tomado porque Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio, porque Movimiento Ciudadano se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena y yo no me pienso prestar a ello”, explicó en un video que subió a redes sociales.

La exmilitante emecista aseguró que contrario a lo que el partido político presume, MC no representa una nueva política.

“Yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han decepcionado mucho y no sólo a mí sino a los ciudadanos que pensábamos que estabamos en un proyecto que podía representar a Veracruz, que podía defender nuestras causas pero hoy me doy cuenta Movimiento Ciudadano no representa ni a las juventudes, no nos representa ni a las mujeres y mucho menos representa una nueva política”, dijo.

Sofía Yunes buscaba una diputación local Foto: X/@SophieYunes

Yunes precisó que no tiene claro qué camino seguirá tras su renuncia a MC, pero aseguró que en cuanto lo sepa, lo hará público.

Días atrás hizo una publicación que muchos consideraron como un indicio de su salida del partido político. En ella, aseguró ser el primer referente de MC en Veracruz.

“En toda mi carrera política, jamás he tenido un “padrino” afortunadamente, mi único compromiso es con l@s ciudadan@s y así será siempre. Y gracias a mi trabajo pero sobre todo al apoyo de l@s ciudadan@s me convertí en el primer referente de Movimiento Ciudadano en mi estado (no lo digo yo, lo dice la encuesta, que por supuesto yo no mandé a hacer)”, expuso.

La trayectoria política de Sofía Yunes

Proveniente de Soledad de Doblado y perteneciente a una familia de relevancia política en Veracruz, es sobrina del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del excandidato a la gubernatura por el PRI, Héctor Yunes Landa, figuras destacadas en el PAN y PRI, respectivamente.

Sofía Yunes denunció manipulación de sus fotos con IA Foto: FB/Las brujas del mar

Inició su carrera política en el PRI, ocupando cargos en la Secretaría de Acción Electoral, la Secretaría Técnica de Organización y en la Secretaría de Desarrollo Social, enfocándose en el combate a la pobreza. En 2017, compitió por la alcaldía de Soledad de Doblado representando al Partido Nueva Alianza.

Durante las campañas de 2017, enfrentó violencia política de género, recibiendo ataques de un candidato y siendo objeto de difamación a través de fotografías que criticaban su apariencia, lo cual la obligó a pausar su campaña, resultando en su derrota electoral.

En las elecciones de 2021, Sofía Yunes se postuló para diputada local por el distrito 17 bajo Movimiento Ciudadano (MC), donde no logró vencer frente a Morena, manteniéndose activa en MC posteriormente.

El 17 de agosto, en conferencia de prensa y acompañada de militantes femeninas de Movimiento Ciudadano, reveló haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por Violación a la Intimidad Sexual y Pornografía, tras ser víctima de la manipulación y difusión de fotografías suyas mediante Inteligencia Artificial en redes sociales y en la plataforma Only Fans.

En septiembre de 2023 denunció que un grupo de hombres entró a su casa en Boca del Río en un presunto intento de robo y la policía no la auxilió. Según su testimonio, llamó al 911 y en la línea de emergencia tardaron más de 10 minutos en atenderla.