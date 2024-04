Eclipse solar total: así podrán tener una experiencia inclusiva las personas con discapacidad visual

Dispositivo LightSound para que personas con discapaciad visual pueden disfrutar del Eclipse Solar Total (AP Mary Conlon)

El próximo 8 de abril, un evento celeste de magnitudes extraordinarias se desplegará sobre el cielo de América del Norte: un eclipse total de Sol.

Este fenómeno astronómico causará que una parte del país, sobre todo en Mazatlán, Sinaloa, se sumirá en la oscuridad por un lapso breve debido a la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol.

Sin embargo, este fenómeno no será exclusivo para aquellos con la capacidad de observarlo con sus ojos, gracias a una iniciativa inclusiva que busca llevar la experiencia del eclipse a las personas con discapacidad visual.

¿Cómo podrán experimentarlo las personas con discapacidad?

Se espera que al menos 750 dispositivos LightSound sean repartidos en México, EU y Canadá (AP Mary Conlon)

En el corazón de esta iniciativa se encuentra la caja LightSound, un dispositivo ingenioso que transforma los cambios de luminosidad en sonidos, permitiendo así que aquellos que no pueden ver puedan escuchar y sentir las diferentes fases del eclipse.

Esta herramienta innovadora es el fruto de la colaboración entre dos mentes brillantes: Wanda Díaz-Merced, una astrónoma ciega, y Allyson Bieryla, astrónoma de Harvard.

La caja LightSound no es solo un dispositivo tecnológico; es una puerta de entrada al universo para personas que de otra manera podrían perderse de experiencias celestiales.

Durante el eclipse total de Sol de 2017 en Estados Unidos, este dispositivo se utilizó por primera vez, generando una sinfonía de sonidos que representaban la danza cósmica entre la Luna y el Sol.

Tonos altos para la luz solar, notas de medio rango que evocaban la presencia de la Luna cubriendo el Sol, y bajos sonidos de chasquidos que marcaban la llegada de la oscuridad, todo ello se combinaba para ofrecer una experiencia multisensorial única.

El eclipse solar total que se vivirá el 8 de abril será percibido por personas con discapacidad visual gracias al avance tecnológico (EPA/RADU GROZESCU)

La visión detrás de la caja LightSound no se limita únicamente a la experiencia del eclipse; busca abarcar eventos astronómicos futuros y llegar a un público más amplio.

Con el respaldo de instituciones como la Texas School for the Blind and Visually Impaired y la Perkins Library, la iniciativa se propone distribuir al menos 750 dispositivos en eventos organizados en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, se están llevando a cabo talleres en universidades y museos para enseñar a construir estos dispositivos, con instrucciones disponibles en línea para aquellos que deseen aventurarse en la creación de su propia caja LightSound.

La difusión de los tonos cambiantes del dispositivo LightSound no se limitará al evento físico del eclipse. La Perkins Library planea transmitirlos a través de una transmisión en Zoom, permitiendo que miembros de la comunidad los escuchen en línea o por teléfono, extendiendo así la experiencia a aquellos que no pueden asistir en persona.

Esta innovación tecnológica no solo abre una ventana al universo para quienes no pueden ver, sino que también subraya la importancia de la accesibilidad en la divulgación científica.

Al convertir datos astronómicos en audio, Díaz-Merced ha desarrollado una metodología que beneficia sus investigaciones y, al mismo tiempo, hace que eventos astronómicos sean accesibles para todos. Es un paso significativo hacia un mundo donde la belleza del cosmos pueda ser apreciada por todos, independientemente de las limitaciones físicas.