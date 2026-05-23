México

Día Mundial de las Tortugas: ¿Cómo denunciar tráfico ilegal en México?

A través de los números de contacto habilitados por la Profepa, pueden denunciarse cualquier situación que atente conta la biodiversidad

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Ilustración acuarela: personas liberan tortugas bebés en una playa tropical. Grandes tortugas nadan en el mar azul. Palmeiras y cactus en la orilla, cielo claro.
En una ilustración vibrante, personas en una playa tropical liberan tortugas marinas en el océano, destacando la celebración del Día Mundial de la Tortuga y los esfuerzos de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial de la Tortuga se celebra cada 23 de mayo y está dedicado a aumentar la concienciación sobre la importancia de proteger a todas las especies de tortugas y su hábitat.

México figura entre los países megadiversos del mundo y alberga seis de las siete especies de tortugas marinas registradas a nivel global. En sus costas habitan la carey (Eretmochelys imbricata), la lora (Lepidochelys kempii), la golfina (Lepidochelys olivacea), la caguama (Caretta caretta), la verde (Chelonia mydas) y la laúd (Dermochelys coriacea). Aunque también alberga especies terrestres de tortugas.

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Las tortugas forman parte de una de las líneas animales más antiguas del planeta. Su capacidad de supervivencia a lo largo de miles de años las convirtió en testigos de los cambios que marcaron la evolución de la vida en la Tierra. Por esa permanencia en el tiempo, su protección también se vincula con la preservación de especies que han logrado mantenerse pese a transformaciones ambientales de gran escala.

Este día motiva a la población a reflexionar sobre el valor ambiental, cultural y ecológico de estos animales, así como a fomentar acciones que promuevan su conservación y el respeto a la biodiversidad.

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En ese contexto, la Profepa llamó a denunciar tráfico ilegal de tortugas en México y recordó que la extracción de ejemplares, el deterioro de los ecosistemas y otros delitos ambientales ponen en riesgo a las 51 especies que habitan en el país. El organismo pidió actuar “con responsabilidad y apego a la legislación ambiental” para proteger la biodiversidad.

La Profepa difundió además los canales oficiales para presentar denuncias relacionadas con estos hechos. En el mensaje, la dependencia sostuvo que proteger a las tortugas también exige combatir los delitos que amenazan su supervivencia y llamó a reportar cualquier caso por vía telefónica o correo electrónico.

Cómo denunciar tráfico de vida silvestre en México

La vida silvestre son todos aquellos organismos vivos no domesticados que habitan en ambientes naturales, entre ellos destacan las especies catalogadas como en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT, a las cual se pide proteger.

La Profepa tiene la atribución de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, atención de denuncias, así como, acciones de inspección y vigilancia en materia de conservación y protección de vida silvestre, se lee en el sitio oficial de la autoridad ambiental.

Las personas pueden reportar hechos ilegales a través del teléfono 800 776 3372 y del correo denuncias@profepa.gob.mx.

El organismo también invita a consultar el listado de flora y fauna en peligro de extinción en México: www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf

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