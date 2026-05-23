Aumentan muertes de recién nacidos y niños menores de 5 años en México, alertó Unicef

La mano de una niña de 14 meses con un brazalete de identificación descansa sobre sábanas blancas en un hospital de Colombia, simbolizando la atención médica infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unicef alertó que en México repuntan las muertes de recién nacidos y de menores de cinco años, un cambio que el organismo vincula con las condiciones de vida y el menor acceso a servicios de salud para madres, bebés, niñas y niños.

La carencia de acceso a servicios de salud en la población infantil y adolescente llegó a 35.7% en 2024, frente a 27.5% en 2020, de acuerdo con el informe Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en México de Unicef. El documento sostiene que ese deterioro convive con el aumento de defunciones prevenibles o tratables en la primera infancia.

PUBLICIDAD

En mortalidad neonatal, que mide las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida, la tasa nacional pasó de 6.8 por cada mil nacidos vivos en 2021 a 8.4 en 2023, según Unicef. El organismo plantea que estas defunciones reflejan condiciones adversas y poco acceso a atención médica para madres y recién nacidos.

Ese repunte no se limita al periodo neonatal. La mortalidad infantil en menores de un año dejó de bajar después de dos décadas y subió de 10.5 muertes por cada mil nacidos vivos en 2020 a 13.4 en 2023, de acuerdo con el mismo análisis.

PUBLICIDAD

Un niño con sarampión descansa en cama, mostrando erupciones características en el rostro. A su lado, un vaso de agua, medicamentos y un peluche reflejan el entorno de cuidado durante la enfermedad. El incremento de casos de enfermedades prevenibles por vacunación genera alerta en la comunidad médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En menores de cinco años, la tasa pasó de 13.7 en 2020 a 16.1 en 2023, según el informe. El dato rompe la trayectoria descendente que se había observado hasta 2020 y coloca el foco en la atención médica durante el embarazo, el nacimiento y los primeros años de vida.

Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas concentran las tasas más altas de mortalidad neonatal

El análisis de Unicef identifica a Michoacán con una tasa de 11.3 muertes neonatales por cada mil nacidos vivos, seguido de Guanajuato con 11.1, Tamaulipas con 10.8 y Tlaxcala con 10.5. En el otro extremo, Quintana Roo registró 5.4 y Baja California 6.0.

PUBLICIDAD

El organismo también advierte que las modificaciones recientes en el sistema de salud habrían provocado interrupciones en los servicios. El informe menciona la creación del Instituto de Salud para el Bienestar en 2019, su desaparición en 2023 y la adopción de IMSS Bienestar en 2022 como parte de una reconfiguración que pudo agravar la falta de atención.

La respuesta directa a la alerta es esta: en México aumentan las muertes de recién nacidos, de bebés menores de un año y de niñas y niños menores de cinco, mientras también crece la población infantil sin acceso suficiente a servicios de salud, según Unicef.

PUBLICIDAD

Vacunación, atención al nacer y diagnóstico oportuno podrían evitar muchas defunciones

Entre las principales causas de muerte en niñas y niños menores de cinco años en México, Unicef señala malformaciones congénitas, accidentes de tránsito, influenza y neumonía, además de tumores malignos y enfermedades infecciosas intestinales.

El organismo sostiene que muchas de estas defunciones podrían prevenirse con medidas simples y accesibles: vacunación, atención por personal capacitado al momento del nacimiento, apoyo a la lactancia materna y diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades comunes en la infancia.

PUBLICIDAD

Unicef concluye que persisten problemas para garantizar servicios esenciales de calidad, así como el acceso a medicinas e insumos médicos y nutricionales para infancias y adolescencias.

La tasa de mortalidad neonatal subió de 6.8 en 2021 a 8.4 en 2023 por cada mil nacidos vivos.

La carencia de acceso a servicios de salud en población infantil y adolescente pasó de 27.5% en 2020 a 35.7% en 2024.

Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Tlaxcala registraron las tasas más altas de mortalidad neonatal.