Cómo usar la vainilla para alejar a los mosquitos

Los mosquitos dejarán de picarte con esta sencilla receta (Archivo DEF)

Los mosquitos tienen la corona en el grupo de las plagas más molestas que se pueden instalar en nuestras casas. Además de sus picaduras (que en ciertos contextos pueden ser muy peligrosas por las enfermedades que transmiten), los zumbidos provocan que las personas tengan problemas para dormir.

Estos animales aparecen durante la época de lluvias y de calor, y de hecho, suelen criarse en charcos de agua y su reproducción es rápida y abundante. Hay muchas formas de evitar que estos insectos entren a nuestros hogares (por ejemplo, poner mallas en las puertas y ventanas), pero una vez que llegan es difícil deshacerse de ellos.

Si estás lidiando con estos animales y los quieres lejos de ti hay una serie de remedios naturales que van más allá de los famosos repelentes químicos que venden en la farmacia. Prueba la vainilla para evitar que se acerquen a ti.

Sólo necesitas un vaso con agua, donde vas a disolver alrededor de cinco cucharadas de esencia de vainilla. Si alguna vez has preparado un postre en casa, sin duda este producto lo puedes encontrar en tu alacena; si no es el caso, no te será complicado hallarlo en cualquier tienda o supermercado.

Extracto de vainilla, un aliado contra los mosquitos

Esta mezcla de agua y de vainilla es poderosa contra los mosquitos. ¿Cómo usarlo? Muy fácil, untandolo en la piel, como si fuera una loción o un bloqueador solar. No te preocupes por quedar pegajosa o pegajoso, el agua ayuda a que la mezcla no adopte esta textura, además huele muy bien.

Otros remedios caseros para alejar a los mosquitos de ti

Para alejar a los mosquitos sin recurrir a productos químicos comerciales, existen varios remedios caseros que pueden ser de utilidad. Aquí se presentan algunas opciones naturales:

Aceites esenciales : Los mosquitos suelen rechazar el olor de ciertos aceites esenciales. Mezclar agua con unas gotas de aceite esencial de citronela, lavanda, eucalipto, árbol del té o limón y usarlo como spray puede ser efectivo. Asegúrate de realizar una prueba de alergia antes de aplicarlo sobre la piel.



Plantas repelentes : Tener plantas como citronela, albahaca, lavanda, menta, y romero en tu jardín o dentro de casa puede ayudar a repeler los mosquitos gracias a los aceites naturales que desprenden.



Velas de citronela : Quemar velas de citronela en áreas exteriores crea un ambiente poco acogedor para los mosquitos. La citronela es conocida por su capacidad para alejar a estos insectos.



Ajo : El ajo contiene compuestos como la alicina que pueden repeler mosquitos. Moler algunos dientes de ajo, mezclarlos con agua y rociar las áreas infestadas puede ayudar. Sin embargo, su eficacia puede ser limitada en comparación con otros métodos.



Vinagre de manzana : Similar al ajo, el olor del vinagre de manzana puede ser un repelente natural para mosquitos. Mezclar agua con vinagre de manzana a partes iguales y usarlo como spray puede ofrecer cierta protección.

Trampas para mosquitos: Una mezcla de agua con azúcar y levadura en una botella puede atraer y atrapar a los mosquitos. La fermentación del azúcar produce dióxido de carbono, atrayendo a los mosquitos hacia la trampa.

Los mosquitos lideran la lista de las plagas más molestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante señalar que mientras algunos de estos remedios pueden ofrecer cierta protección contra los mosquitos, su eficacia puede variar. En áreas con prevalencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, zika o malaria, puede ser necesario combinar estas medidas con repelentes aprobados por autoridades de salud para una protección adecuada.