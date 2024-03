¿Tumultos y caos? Kenia Os se sube a cantar en el metro de Monterrey y así reaccionaron usuarios |VIDEO

Kenia Os se sube a cantar al metro en Monterrey Captura: TikTok/ its_pipiripau

Sin que nadie lo esperara o ello avisara con anticipación, la cantante mexicana Kenia Os transformó un vagón de la Línea 1 del Metro de Monterrey en un sorprendente escenario musical, brindando una actuación especial a los pasajeros como parte de las festividades del festival Tecate Pa’l Norte, donde ella estará presente para el gran cierre de esta nueva edición 2024.

Acompañada de un grupo de bailarines, Os interpretó dos de sus éxitos, Tortura y Ojo por ojo, generando una atmósfera de fiesta y cercanía con su audiencia que rompió con la monotonía del transporte cotidiano. Aunque para otros usuarios ello fue todo un “tumulto y caos”, pues aquellos que no la conocen mostraron un descontento porque ese tipo de situación es ocurran cuando solo intentan trasportarse por la capital de Nuevo León.

Este espectáculo improvisado tuvo lugar en un momento en el que los usuarios del metro no esperaban más que un viaje habitual. Aunque la noche del sábado 30 de marzo fue el día especial para más de un Kenini que logró ver a “su patrona Kenia Os”, otros cuantos así lo podrán disfrutar en el show que ofrecerá hoy en el famoso festival de música que cerrará su edición con ella y otros artistas como Santa Fe Klan, Fuerza Regida, Imagine Dragons y Maná.

La cantante pop presentó dos de sus canciones a usuarios regiomontanos Crédito: TikTok@su_pipiripau

“Un día no te subes al metro y Kenia Os canta en vivo”. “Hasta dos canciones les tocó a algunos ni sabían quién era”. “Que fortuna, a una prima le tocó y todos acá estamos de ‘maldita”, reaccionaron fans en redes.

Kenia Os en Tecate Pa’l Norte 2024: todo lo que debes saber

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El Tecate Pa’l Norte 2024 está aquí con un gran abanico de artistas que desde diversos frentes y géneros complacerán no sólo a los melómanos regiomontanos, sino a muchos mexicanos (y extranjeros) que se dan cita en Monterrey para vivir lo mejor de la música.

El festival tendrá exponentes de peso como Kendrick Lamar, quien acaba de encandilar a todos los que pudieron asistir al Axe Ceremonia; también estará el ex One Direction, Louis Tomlinson con su proyecto en solitario; el titánico Peso Pluma, relevante en los corridos tumbados; y el regreso de Belanova a los escenarios.

La cantante mexicana Kenia Os durante su concierto en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 24 de marzo de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte)

Otros artistas que también generan interés son Maná, Blink 182, Keane, 30 Seconds to Mars, Latin Mafia, Gabito Ballesteros, Placebo, Imagine Dragons, Fuerza Regida y muchos más.

El festival inició el día de viernes 29 de marzo, continúa el sábado 30 y concluye este domingo 31.