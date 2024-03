¿Dr. Simi se retira? Ante la tristeza de sus fans, el personaje reveló la verdad sobre su retiro

(CUARTOSCURO / captura de pantalla X)

El 28 de marzo el popular Dr. Simi anunció por medio de sus cuentas oficiales que tomaría un descanso indefinido. El mensaje tomó por sopresa a los fans, por lo que le desaron lo mejor y llenaron sus redes sociales con emotivos mensajes de despedida.

“Así, como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento ‘Estoy cansado jefe’. Es por eso que les aviso, anuncio que el día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera. Gracias totales”, se despidió el Dr.

“Como todos saben en estos años he estado presente en los mejores eventos he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a distintos países y he conocido múltiples personaldiades. He estado en momentos complicados en nuestro país, he trabajado incansablemente para poder dar lo mejor de mí en este planeta y a todos mis fans en general. Pero como saben, todo famoso merece una pausa”.

(Captura de pantalla X)

Horas más tarde, la querida botarga de los mexicanos, compartió otro video revelando la verdadera razón de su retiro.

“Así es, me retiré de la vida de rockstar para irme de vacaciones. Sustos que dan gusto, ¿verdad? Quiero darles la noticia que estaré viajando por diferentes puntos de la República Mexicana”.

El Dr. Simi aclaró que solamente se embarcará en un largo viaje por el país, donde espera encontrarse con sus fans de todos los puntos de la República. Asimismo, indicó a la audiencia a estar pendientes en su perfil de TikTok e Instagram para seguirlo durante su recorrido y poder saludar a toda la gente que se acerque a él.

Después de ver el segundo comunciado, los internautas repsondieron aliviados por que el famoso personaje seguirá activo, “No se vale, acabo de ver el otro video y me puse a llorar”, “Casi me da un paro cardiáco”, “Simi bolillos para el susto, por favor”, “Si me la creí, te quiero mucho Dr. Simi”.

El paso del Dr. Simi por los escenarios

Durante los últimos años, el personaje del Dr. Simi conquistó los escenarios mexicanos e internacionales. Los peluches del simpático doctor llegaron a manos de importantes personalidades, bandas y artistas de todo el mundo como un regalo representativo de México.

Esta tendencia comenzó en noviembre de 2021, ya que durante la presentación de la cantante noruega, Aurora en el festival Corona Capital alguien le lanzó uno de los peculiares muñecos. Sin duda alguna, ese momento marcó un antes y un después en la historia del Dr. Simi, pues desde entonces los pequeños doctores no dejaron de volar por los aires.

Incluso fueron importantes mensajeros que viajaron a otros continentes y cruzaron fronteras para representar a los fans mexicanos. Tal fue el caso de la banda de rock My Chemical Romance, quienes confirmaron su regreso a México tras 15 años cuando el vocalista recibió un peluche del Dr. Simi.

Fotos: Twitter/@NewsIndepe

Esto ocurrió durante un concierto en Budapest, Hungría y gracias al peluche que llevaba escrito en su bata “México”, fue que Way adelantó su participación en el festival Corona Capital de 2022 antes de la revelación del cartel oficial.

Meses después llegó otro momento viral, el caso de Toronto, Canadá, cuando el sonriente doctor golpeó a Lady Gaga en el rostro durante su gira mundial The Chromatica Ball.

De los últimos momentos que los fans jamás olvidarán ocurrió cuando la cantante británica, Adele reveló que tenía una colección de muñecos que había estado recibiendo en sus giras, aún sin haber pisado recientemente México. Asimismo se declaró fan del Dr. Simi y compartió fotografías donde mostró su colección.

(Instagram/X @Adele)

El Dr. Simi es el personaje oficial y símbolo de Farmacias Similares, una cadena de farmacias en México conocida por vender medicamentos genéricos a precios más accesibles que los medicamentos de marca.

Generalmente afuera de las farmacias es común encontrar a las botargas del doctor regalando momentos de risas y diversión a los mexicanos. Pues reparten folletos, envían saludos y bailan al ritmo de un variado playlist en sus respectivos locales. A lo largo de los años, el Dr. Simi se volvió parte de la cultura mexicana, por lo que ahora la audiencia ha expresado en redes sociales que lo extrañará bastante durante su descanso.