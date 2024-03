Xóchitl Gálvez acusa que servidores de la nación amenazan con retirar apoyos en caso de asistir a sus eventos

Xóchitl Gálvez acusó que los servidores de la nación coaccionan el voto a favor de Morena al asegurar que el apoyo social es enviado por el presidente López Obrador (EFE/ Miguel Sierra | Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó que los servidores de la nación amenazan a ciudadanos de que el apoyo social que reciben será retirado en caso de que asistan a un evento público de ella.

La exsenadora de Acción Nacional afirmó que algunas personas le han contado su testimonio sobre las supuesta amenazas que reciben de los funcionarios de la nación, y sugiere que estos son los votos que tiene asegurado Morena por temor a perder los apoyos sociales.

“Es impresionante cómo durante 5 años los servidores de la nación le han metido a la cabeza a la gente el miedo de que si van a un evento mío o si van, creo que aquí hay periodistas inclusive han entrevistado a la gente que les han dicho que su familia querían venir, pero que les da miedo que les quiten el apoyo social”, aseguró Xóchitl Gálvez.

Adultos mayores mexicanos recibiendo la pensión del bienestar en un centro de distribución. Foto: Cuartoscuro

Recordó que descalificaron su pacto de sangre hecho al arranque de su campaña presidencial, pues esperaba desmentir los dichos del presidente sobre que en caso de ganar las elecciones retirarían estos beneficios.

“Por eso el presidente (López Obrador) tienen miedo que yo haya hecho público el firmado con mi sangre que no los iba a quitar, si fue algo que a la gente le caló, que la gente se enteró, que la gente me dijo ya usted no los va a quitar”, dijo.

La candidata señaló que algunos beneficiarios son coaccionados y extorsionados para que voten a favor de Morena. Crédito: @XochitlGalvezR / YouTube

Xóchitl Gálvez pide al INE revertir dichos sobre eliminación de apoyos sociales

En tanto, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD compartió que solicitó una reunión con la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y consejeros para realizar una campaña para revertir este temor a los ciudadanos.

De acuerdo con la propuesta de Xóchitl Gálvez, busca que el INE coloque espectaculares en diferentes puntos de la República con leyendas referentes a que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político y que estos no serán eliminados.