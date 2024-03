Gringo llama “asquerosos” a mexicanos y lo corren de un centro comercial en la colonia Roma de CDMX

Un hombre estadounidense causó indignación por insultar transeúntes en una plaza en CDMX (Foto: Recorte)

En un reciente incidente suscitado en la Plaza Insurgentes de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, un hombre de origen estadounidense fue confrontado y posteriormente expulsado tras proferir insultos racistas y discriminatorios hacia varias personas.

El conflicto, capturado en video por una de las víctimas, ha suscitado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresan su rechazo a este tipo de actitudes.

La confrontación se originó cuando el extranjero, sentado en una banca y consumiendo una bebida, comenzó a insultar a los transeúntes en inglés, aparentemente bajo la suposición de que no serían capaces de entenderlo.

Según el testimonio de la víctima que compartió el video en su cuenta de X, el agresor se dirigió a él como “asqueroso negro con tatuajes” y a otra persona como “gorda asquerosa negra”.

El hombre fue "acusado" por el tuitero ante un policía (Foto: Recorte)

Acto seguido, el joven afectado decidió confrontar al extranjero, dejándole saber que comprendían sus insultos.

“Yo y otras 3 personas acabamos de ser víctimas de la discrimación y racismo de un p*ndejo #colonaizer que vive en #CDMX Esta gente cree que porque parte de la población no habla inglés tiene el derecho de estar insultando, sólo porque creen que no entendemos su idioma”, señaló la víctima a través de sus redes sociales.

“Esta gente debe de parar de venirse a vivir a nuestro país donde sólo afectan nuestra sociedad, nuestra económia y estilo de vida”, añadió el usuario.

La situación escaló hasta involucrar a un oficial de policía, quien instó al extranjero a abandonar el lugar.

En el video que circula en redes, se puede observar al joven diciéndole al estadounidense en inglés: “Fuck you and get the fuck out of here. I understand everything you are saying (salte de aquí, entendí todo lo que dijiste)”, evidenciando no sólo la comprensión del insulto sino también la exigencia de respeto.

El hombre habría insultado a mexicanos Crédito: Twitter@GoaArturo

El suceso ha generado una amplia discusión sobre la creciente preocupación de algunos habitantes de la Ciudad de México en torno al aumento de precios en renta, servicios y alimentación, atribuido parcialmente a la llegada de extranjeros a la capital.

Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el respeto mutuo y la convivencia armoniosa entre locales y visitantes internacionales.

El rechazo en redes sociales hacia la actitud del extranjero no sólo subraya la solidaridad entre los ciudadanos frente a actos de discriminación y racismo, sino también la intolerancia hacia aquellos que, residan donde residan, deciden insultar y menospreciar a los demás basándose en prejuicios.

Usuarios afirmaron que “no aguantarían sus tonterías en nuestras tierras” y criticaron este comportamiento como responsable de afectar negativamente la imagen de los turistas estadounidense en el extranjero.

La colonia Roma se ha convertido en "el nuevo hogar" de extranjeros, lo que ha suscitado un fenómeno social conocido como gentrificación (Foto: Archivo)

Este incidente recalca la importancia de la empatía y el respeto en cualquier contexto, y refleja cómo la comunidad puede unirse para rechazar y confrontar actitudes xenófobas y discriminatorias.

Además, plantea preguntas relevantes sobre cómo las ciudades globales como la Ciudad de México manejan la diversidad cultural y las tensiones que esta puede generar.

El agresor, antes de retirarse, expresó su descontento y amenazó con informar al gobierno de Estados Unidos sobre el incidente, lo que sugiere la complejidad de las interacciones interculturales en un mundo cada vez más globalizado.

Sin embargo, este suceso puntual no debe eclipsar los esfuerzos constantes por promover la inclusión y el entendimiento mutuo entre las comunidades.