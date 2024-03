Acusan “simulación” y “crimen de Estado” a un año del incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez

Activistas sostienen pancartas mientras bloquean la entrada al centro de detención de migrantes Siglo XXI, durante una protesta tras la muerte de varios migrantes luego de que estallara un incendio (Foto: REUTERS/Gabriela Sanabria)

Diversas organizaciones acusaron que a casi un año del incendio que causó la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua lo sucedido fue “un crimen de Estado”. Varias organizaciones firmaron un documento en el que acusan a las diversas autoridades de realizar una “simulación en el caso” y argumentan que no se trata de un caso aislado.

Hasta el momento no hay sanciones contra los responsables y los familiares de las víctimas tampoco han recibido justicia. El documento con fecha del 26 de marzo abre señalando que en las instalaciones donde ocurrieron los hechos se han registrado más de 40 motines además de cuatro incendios en forma de protesta por las condiciones de las estaciones migratorias, en el periodo de 2018 a la fecha.

Señalan que la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador es la que cuenta con el mayor número de muertes de migrantes (55 en total) bajo la supervisión del Instituto Nacional de Migración (INM).

Francisco Garduño continúa a cargo del INM (Foto: Twitter/INAMI_mx)

En el comunicado firmado por las diversas organizaciones señalan a las instituciones por ser “omisas e indolentes” por los afectados. Respecto a la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) son acusados de tener pocos avances relevantes en el caso.

“Actualmente hay once personas vinculadas a proceso, entre ellas, el ex Coordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo, y el Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien sigue al frente de la institución y en septiembre de 2023 buscó enterrar la tragedia para diluir su responsabilidad con una “solución alterna”, que lo absolvería de cualquier responsabilidad. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria”

Las asociaciones argumentan que el incendio que además de los decesos dejó 27 heridos fue consecuencia de políticas que buscan frenar la migración de personas en México.

En otra parte del documento piden al INM que frenen las detenciones de migrantes, pues señalan que se trata de una falta administrativa y no de un delito. Al Estado mexicano le pidieron abandonar la política migratoria que ha “cobrado la vida de miles de personas migrantes y con necesidades. de protección internacional en el país”.

Parte del comunicado firmado por las organizaciones (Foto: X/@IMUMIDF)

Algunas de las organizaciones que firmaron el documento referido son Al Otro Lado TJ AC, Casa Arcoíris, Comunidad en Retorno, Casa del Migrante Saltillo, Menstruación Digna en Estaciones Migratorias, Sin Fronteras IAP, entre otras, quienes aseguraron que continuaran acompañando a las víctimas indirectas.

Qué sucedió en el incendio de Ciudad Juárez

El 27 de marzo de 2023 hubo un incendio en la estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, una grabación realizada al interior de las instalaciones permitió ver el posible momento en que se originó el fuego. Mientras que los encargados salieron del sitio en una de las rejas estaban los migrantes encerrados.

Estos últimos al percatarse del fuego en el inmueble lanzaron objetos al parecer para tratar de apagar las llamas sin tener éxito. En las imágenes también se puede ver que algunos de los migrantes trataron de hablar con el personal de seguridad, pero fueron ignorados.

CIUDAD JUÁREZ (MÉXICO), 28/03/2023.- Personal de rescate acuden al auxilio durante un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde fallecieron migrantes la noche del 27 de marzo de 2023, (Foto: EFE/Luis Torres)

Para el 29 de marzo del año pasado en una conferencia de prensa Rosa Icela Rodríguez, anunció que fueron identificados por lo menos ocho presuntos responsables por el incendio.

“De ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie”, comentó en dicha ocasión y también destacó que los encargados de la estación no contaban con protocolos adecuados.

“Eso es claro, no había un protocolo ni un reglamento que estuvieran respetando (…) no fueron capaces de abrir una reja. ¿Quién no permitió la salida de etas personas? Evidentemente hay un delito grave”.