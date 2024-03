Placebo en CDMX: objetos permitidos y prohibidos, horarios y posible setlist del concierto

El grupo dará un concierto en la CDMX antes de viajar a Pal´Norte FOTO: Cuartoscuro

Uno de los días más esperados por los fans de Placebo por fin llegó, se trata de la fecha en que darán un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, algunas jornadas antes de viajar a Monterrey, en Nuevo León, pues son uno de los headliners del festival Pal’ Norte.

Si bien se espera que sea una de las mejores presentaciones de todo el evento musical, también emociona de sobremanera el show que tendrán en la capital mexicana. Es así como todos los fans se darán cita en las inmediaciones del centro histórico para poder presenciar a los intérpretes de Sleeping With Ghosts subir al escenario.

Sin embargo, una de las dudas siempre está relacionada con cuáles son los objetos que pueden ingresar al recinto y de cuáles queda absoluta y totalmente prohibida la entrada al Teatro Metropólitan, esta incógnita surge especialmente porque, aunque son mínimas, en ocasiones hay variaciones entre los diferentes venues.

El dúo dará un show más en México. (Placebo México 2023 - Instagram)

Artículos permitidos para el concierto de Placebo

De acuerdo con la información que trascendió en páginas especializadas en conciertos en México los artículos permitidos para el concierto de Placebo en México son los siguientes:

- Mochilas y bolsas pequeñas de máximo 30 centímetros de largo, las cuáles serán sometidas a revisión, especialmente su interior por lo que de preferencia deberán ser de plástico transparente.

- Medicamentos con prescripción médica (presentar receta).

- Cargadores portátiles.

- Toallas sanitarias y tampones empaquetados y cerrados de manera individual.

- Binoculares.

- Tapones para los oídos.

Objetos prohibidos para el concierto de Placebo en la CDMX

Los artículos que no podrán ser ingresados al Teatro Metropólitan este martes 26 de marzo que se llevará a cabo el concierto de Placebo serán enlistados a continuación:

- No se permite el acceso de cámaras fotográficas profesionales o semiprofesionales ni de video.

- Selfie sticks.

- Ipads o cualquier tipo de tablet, así como laptops o computadores.

- Paraguas.

- Mochilas abultadas y de gran tamaño.

- Cartulinas, letreros o pancartas, pues obstruyen la visión de los asistentes.

- Queda prohibido cualquier tipo de alimentos y bebidas.

- Drogas

- Armas de cualquier tipo.

Placebo tendrá dos fechas en México, una en Tecate Pal Norte y otra en la CDMX. (Foto: Tecate Pal´Norte)

Horarios del concierto de Placebo

De acuerdo con una imagen que publicó la cuenta oficial de Ocesa, organizadora del evento, en las redes sociales. El Teatro Metropólitan abrirá sus puertas a las 18:30 horas de este martes 26 de marzo para que los fans de Placebo puedan ingresar.

Basado en esta misma información, los teloneros del concierto serán Big Special y su participación dará inicio a las 20:30 horas. Finalmente la esperada banda subirá al escenario a las 21:30 horas.

Cuál es el probable setlist del concierto de Placebo

Si bien las canciones que una banda cantará una vez que se presentan en algún lugar tienden a cambar, también es cierto que una vez definido el setlist de una gira se presentan ligeras modificaciones y se mantiene el resto, es así que podemos tener indicios de los temas que interpretará Placebo en el Teatro Metropólitan este martes 26 de marzo.

Las canciones serían las siguientes:

- Forever Chemicals.

- Beautiful James.

- Scene of the Crime.

- Hugz.

- Happy Birthday in the Sky.

- Bionic.

- Twin Demons.

- Surrounded by Spies.

- Soulmates.

- Sad White Reggae.

- Try Better Next Time.

- Too Many Friends.

- Went Missing.

- Exit Wounds.

- For What it´s Worth.

- Slave To The Wage.

- Song To Say Goodbye.

- The Bitter End.

- Infra - Red.

- Taste in Men.

- Fix Yourself.

- Running Up That Hill.

- Evil Dildo.

Cabe destacar que las canciones podrían cambiar.