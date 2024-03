Posponen concierto de Dulce en el Metropólitan por problemas de salud de la cantante

La cantante se presentaría en el Teatro Metropólitan, pero canceló Foto: Instagram/@dulcelacantante

Dulce es una de las cantantes históricas dentro de la música mexicana, principalmente de las baladas y de las composiciones románticas, por ello cuando se anunció un concierto de la famosa, múltiples personas se mostraron emocionadas por poder asistir a presenciar una de las presentaciones de la intérprete reconocida por su talento y su gran voz.

Sin embargo, y lamentablemente, la también actriz se vio en la necesidad de posponer su concierto por presentar problemas de salud que le impiden realizar su presentación de manera óptima, al menos así lo compartió la cantante en un comunicado oficial que se difundió en las redes sociales.

Si bien no se especificó cuál era la enfermedad que aqueja a la cantante Dulce, sí se mencionó la nueva fecha en la que se realizaría el concierto. Es necesario precisar que los boletos sirven para la presentación pospuesta, pero también se habilitó el reembolso del dinero que se utilizó para comprarlos.

Pero cuándo y dónde sería el concierto de Dulce que se tuvo que cancelar por la salud de la cantante. La presentación estaba programada para este sábado 16 de marzo en el Teatro Metropólitan y la nueva cita que los fans tienen con la artista será el próximo jueves 16 de mayo en el mismo recinto.

Cabe destacar que el hecho de que se modificara el día de fin de semana a que de pronto fuera entre semana desató la molestia entre algunos de sus fans pues aseguraron que si bien lo del boleto se iba a reembolsar, en casos precisos ya tenían programado un viaje a la Ciudad de México con boleto de avión, vacaciones y las habitaciones de hotel reservadas.

Esto fue lo que expresaron algunos de los internautas: “Madre, y qué hago con mi vuelo y mi hotel pagado, ahí no hay reembolso”, “Deberían habilitar el reembolso de los gastos de hotel y transporte a quienes ya lo teníamos desde tiempo atrás, eso no los recupera uno”, “Es mejor decir que no llenó el Metropólitan a decir mentiras sobre su salud”, mencionaron.

Debido a la modificación de fecha del concierto de la cantante Dulce en el Teatro Metropólitan ubicado en la Ciudad de México, fue que explicaron la forma en que se debe solicitar el reembolso de los boletos para poder recuperar el dinero que se utilizó para su compra.

Cómo solicitar el reembolso de los boletos para el concierto de Dulce

Una de las preguntas más comunes de los fans fue acerca de cómo solicitar el reembolso de los boletos para la presentación de la cantante Dulce. El proceso fue explicado por los organizadores del evento en las redes sociales y es el siguiente:

Se debe ingresar a la página oficial digital de Ticketmaster y una vez iniciada la sesión, en la pestaña “Mis boletos” existe un botón con la leyenda “Ayuda” y una ves ahí se debe informar sobre la situación del reembolso.

En caso de que la compra se realizó de manera digital, es decir en línea, con una tarjeta de crédito, el dinero regresará a esa misma cuenta bancaria, en un lapso dependiente del propio banco. En cambio, si fueron adquiridos en taquilla del inmueble se podrá acudir al mismo sitio a pedir el reembolso a partir del miércoles 20 de marzo.