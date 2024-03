Shakira hizo homenaje a México y la Virgen de Guadalupe en su nuevo video con Grupo Frontera

La canción es una cumbia norteña y se trata de la segunda incursión de Shakira en el regional mexicano (Foto: Shakira)

Shakira causó sensación al lanzar el videoclip de (Entre paréntesis), su más reciente colaboración con Grupo Frontera, marcando así su segunda incursión en el género de la música regional mexicana.

Este estreno vio la luz el lunes 25 de marzo y forma parte de su último álbum, Las mujeres ya no lloran.

La producción audiovisual, que ya está disponible en YouTube, muestra a Shakira y la agrupación mexicana interpretando el tema en locaciones que incluyen un escenario y un taller mecánico como los miles que hay en el país, evidenciando una vez más el amor de la artista colombiana por México.

El videoclip no sólo destaca por su música, sino que también por cómo Shakira presenta un homenaje a México a través de su atuendo, luciendo un “sombrero vaquero”, botas y una chaqueta negra adornada con la imagen de la Virgen de Guadalupe en lentejuelas verdes y rojas, reflejando la importancia de esta figura religiosa y cultural para el pueblo mexicano.

Una chaqueta estilo "cuera" con la imagen de la Virgen de Guadalupe es el atuendo que la colombiana portó en el clip (Foto: Recorte)

La canción (Entre paréntesis), una cumbia norteña que aborda temáticas de desamor, es la segunda apuesta de Shakira por el regional mexicano, después del éxito de El jefe, su colaboración anterior con Fuerza Regida, también incluída en su recientemente lanzado álbum.

Las mujeres ya no lloran ha logrado una notable recepción, rompiendo récords y consolidando el reinado de la artista en el panorama de la música latina.

Canciones como Copa vacía junto a Manuel Turizo, Monotonía con Ozuna, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. con Bizarrap y TQG con Karol G, también forman parte de este éxito que ya alcanzó un reconocimiento “7 veces Disco de Platino”.

La colaboración con Grupo Frontera no sólo resalta la versatilidad musical de Shakira, sino que también muestra la popularidad del grupo, conocidos por su propuesta innovadora dentro del regional mexicano y la música grupera.

Junto a Grupo Frontera, la colombiana presentó (Entre paréntesis) Crédito: YouTube@Shakira

Con esta nueva incursión, Shakira continúa demostrando su habilidad para cruzar fronteras musicales, fusionando su identidad artística con diferentes géneros, lo que refuerza su posición como una figura influyente en la música internacional.

Su amor y respeto por México queda evidenciado no sólo en sus colaboraciones, sino también en el simbolismo cultural presente en sus presentaciones visuales, como se muestra una vez más en el videoclip de (Entre paréntesis).

El nuevo álbum de Shakira ya alcanzó la certifición "Siete veces Platino" (Foto: Efe)

Letra de (Entre paréntesis)

Que no hace falta ni decir

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no, se nota más

Antes venías sin llamarte

Ahora, sin avisar, te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no, se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

Tu boca me niega lo que dice tu mirada

Tus manos no calientan cuando me tocas la piel

Esa manera de besar no sabe a nada

El que te abraza soy yo, pero estás pensando en él

Y tú, uh-uh-uh

Ya lo diste por perdido

Solo sé sincero, te lo pido

Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos

Me está doliendo y tú no sabes cuánto

Por culpa tuya se congeló el cuarto

Cada palabra me hiere, no creo que me recupere

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no, se nota más

Antes venías sin llamarte

Ahora sin avisar te vas

Se nota cuando se quiere

Pero cuando no, se nota más

Ya no hace falta que aparentes si

Pusiste el final entre paréntesis

Esto ya no da más

Esto ya no da más

Esto ya no dio más

Pusiste el final entre paréntesis

¡Eso es!

Grupo Frontera

Con La Loba

¡Au!

Shakira y el beso a sus “lobos de CDMX”

Como parte de la promoción de Las Mujeres Ya No Lloran se instalaron algunos anuncios espectaculares por todo el mundo; por supuesto, en la Ciudad de México también.

Shakira manda un mensaje a sus fans de CDMX (captura de pantalla: Ig/Shakira)

Así lo presumió Shakira compartiendo en Instagram una foto de uno de los anuncios que se encuentra en la capital del país, específicamente una proyección sobre el World Trade Center de la CDMX.

A la foto añadió un mensaje dedicado a sus fanáticos capitalinos: “Un beso a mis lobos en CDMX”, y añadió un par de emojis para demostrar su amor.