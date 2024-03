La cafetería de Poncho de Nigris vs la pastelería que criticó: influencers comparan los postres

El negocio de Poncho de Nigris tiene varias sucursales (lapostreria77.com/Facebook/lapostreria77)

Poncho de Nigris se vio envuelto en una polémica porque menospreció el negocio de postres que está justo a lado de la nueva sucursal de La Postrería 77, su línea de pastelerías.

El local está sobre carretera nacional en esquina con Portal de Huajuc, en La Herradura, el influencer hizo una transmisión en vivo en la que estaba intentando mostrar la sucursal, pero en ese momento descubrió que había un negocio similar justo a lado, el cual se llama Eat me Food Boutique, así que se burló y dijo que vendían “pastelitos pequeños”.

El influencer dijo que era una "pequeña pastelería" Crédito: X/@OmarOchoaMX

Su acción desató una gran discusión por la que algunos tuiteros llamaron a boicotear a La Postrería, pero ahora un conjunto de influencers decidieron comparar los precios y sabores para que las personas de la zona puedan elegir al mejor.

Los creadores de contenido que colaboran en La Panza es primero compraron dos rebanadas de pastel en La Postrería de 250 pesos mexicanos cada una, por otra parte, un pastel mixto en Eat Me —con cuatro rebanadas— les costó 400 pesos.

El aspecto del costo fue bastante criticado entre los usuarios de internet, pues les pareció excesivo pagar 500 pesos por dos rebanadas de pastel. Los influencers también aseguraron que les pareció mejor la presentación de Eat Me antes que la de La Postrería.

Compararon los postres (LaPanzaes1ro)

El video se viralizó en redes sociales y muchas personas aseguraron que había sido una crítica contundente, además de que recordaron la polémica que está viviendo Poncho de Nigris por haberse burlado, esto fue lo que dijo:

“Aquí le dan a la derecha como si fueran a la Herradura, y de este lado la próxima sucursal de... ¡ay, cosita!, venden pastelitos aquí, chiquitos. Aquí, en la pastelería La Postrería van a ver el nivel y la calidad. No saben, qué locura, ¿si o no, María? Oye, no había visto que ahí venden pastelitos. Pero ah, cosita”

Poncho de Nigris abrió una pastelería al lado de un micronegocio, del cual se burló en un live. Ahora, usuario de redes llamaron a boicotear su emprendimiento. Crédito: @unna_chilanga, X

Algunos comentarios que pudieron leerse tras la comparación fueron: “No jueguen con que 250 la rebanada”, “Ya no lo mantengan”, “La postrería no es mala, solo que son pasteles sobrevalorados y los restaurantes son famosos por su mal servicio”, “Ni de pe..o gastaría 500 en dos rebanadas”, “Ni 500 ni 400 pagaría por rebanadas de pastel, los dos son super caros”, “Que no salgan con la ma...da de que si les parece caro mejor no compren, eso es un super abuso”, entre otros.

Dueña de Eat Me Food Boutique agradece

La dueña del negocio que está a lado de La Postrería hizo un video para darle las gracias a los clientes por preferrir su negocio, ya que mucha gente llamó a consumir en este local antes que en el de Poncho De Nigris

“Días como estos me comprueban que el esfuerzo que hace mi equipo vale la pena, llevo 14 años en este negocio por amor a la cocina”.

La dueña de Eat Me Food Boutique agradeció a clientes tras burlas de Poncho de Nigris y la polémica que vino después (Captura de pantalla)

La Postrería de Poncho de Nigris

La Postería 77 cuenta con 13 sucursales, aunque la mayoría de ellas están ubicadas en Nuevo León, desde 2019 hay dos que están en Saltillo, Coahuila. Durante una entrevista, Poncho de Nigris reveló que eligió ese estado en honor a sus abuelos, pues se conocieron en dicha entidad.

Las malteadas cuestan entre 125 y 135 pesos mexicanos; por otra parte, el pastel de tamaño grande es de mil 90 pesos mientras que The Anytime Cake cuesta 490 pesos mexicanos, los sabores son lord mostachón, matilda, carlotta, lady berry, pistache, charol, red velvet, ferrero y zanahoria. También se ofrecen brownies, cheesecakes, órdenes de boneless y tés de hoja natural.