Tuiteros VS Poncho de Nigris: piden boicotear su postrería tras burlarse de una pequeña pastelería

Usuarios de X y TikTok han organizado una campaña contra Poncho de Nigris, quien abrió una pastelería junto a un micronegocio para competir directamente. Foto: @ponchodenigris, X

Poncho de Nigris se volvió el enemigo número uno de usuarios en X por burlarse de una pequeña pastelería contigua a una nueva sucursal de La Posterería, uno de sus tantos emprendimientos en Monterrey, Nuevo León. La polémica surgió a raíz de un video que el propio influencer subió a las redes sociales.

Su nueva pastelería se ubica sobre Carr. Nacional esquina con Av. Portal de Huajuco. De Nigris, quien es un experto en redes sociales, hizo un live para promocionar la inauguración de su negocio, el cual resultó bastante efectivo, aunque la publicidad que obtuvo no fue buena.

Poncho de Nigris abrió una pastelería al lado de un micronegocio, del cual se burló en un live. Ahora, usuario de redes llamaron a boicotear su emprendimiento. Crédito: @unna_chilanga, X

Tuiteros buscan boicotear negocio de Poncho de Nigris

En un live, de Nigris muestra la ubicación de su pastelería y muestra la fachada del negocio, el cual está a un lado de un pequeño local que, irónicamente, también oferta pasteles y brownies. Al ver las dimensiones de la pastelería, el influencer bromea con una mujer que lo acompaña:

“Aquí le dan a la derecha como si fueran a la Herradura, y de este lado la próxima sucursal de... ¡ay, cotita!, venden pastelitos aquí, chiquitos. Aquí, en la pastelería La Postrería van a ver el nivel y la calidad. No saben, qué locura, ¿si o no, María? Oye, no había visto que ahí venden pastelitos. Pero ah, cosita”, externa De Nigris.

El clip fue ampliamente divulgado en redes sociales y motivó a usuarios de X y TikTok a convocar un boicot contra el negocio del ex participantes de LCDLF, y comprar exclusivamente en su competencia, Eat Me Food Boutique.

“Que coraje! Los de la pastelería chiquita espero que vendan mucho y si eres de allá cómprales porfavor!”, “No importa cuanta lana haga ese wey, lo naco y nefasto NUNCA se le va a quitar, ni con todo el dinero del mundo. Ojalá que a ‘pastelería chiquita’ le vaya fenomenal y le sirva mucho la promo gratuita que les hizo este tipo”, son algunos de los comentarios que se le en el extenso hilo de reacciones que generó la usuaria @unna_chilanga, quien subió el video.

Poncho de Nigris reaccionó a la polémica con un comentario mordaz donde responde a la publicación de la tuitera y aclara que propiamente no competirán directamente: “Gracias por la publicidad!!! Hay que levantar a todos los negocios, y si esta chiquita y es de regalos. Pero gracias por la promo !!! Vamos a inaugurar pronto ! Los esperamos a todos. GRACIAS”, escribió.

A unas horas de la viralización del video, la publicación que dio piel al boicot contra el negocio del influencer sigue acumulando cientos de comentarios, situación que, aparentemente,, no le preocupa a De Nigris.