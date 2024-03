“Me desmayaré”: Laura Pausini recibe oxígeno en pleno show en la Arena CDMX | VIDEO

Laura Pausini se sofocó durante un concierto en la Arena Ciudad de México. Foto: @laurapausini, TikTok

Laura Pausini aterrizó en tierras aztecas para ofrecer una serie de conciertos en la Arena Ciudad de México el pasado fin de semana. Durante su primera presentación en el recinto de espectáculos, la cantante italiana sufrió los estragos de la altura y las altas temperaturas que inusualmente se registran en el centro del país.

En horas recientes se ha hecho viral un video que la propia intérprete compartió en sus redes sociales. El clip registra el momento en el que acude al fondo del escenario para colocarse una mascarilla y oxigenarse para evitar desmayarse en el escenario.

El hecho representa una anomalía en la exitosa carrera de Pausini, de 49 años de edad, quien recurrió al humor para mitigar cualquier atisbo de polémica y, en cambio, generar empatía con millones de usuarios de redes sociales que han interpretado el incidente como un recordatorio de que estrellas de su talla, también son humanos de carne y hueso.

La altura de la CDMX y el calor que azota la capital mexicana, causaron que la cantante italiana se sofocara en el escenario. @laurapausini, TikTok

Así reaccionaron los fans de Laura Pausini

“Un momento solo. Pueden dar la luz, no hay nada secreto. Por supuesto, no dejaré de cantar nunca. Cuando tendré el tour dentro de los asilos, así será”, dice Pausini desde el fondo del escenario. Cuando los reflectores están sobre ella, sostiene una mascarilla que está conectada a un tanque de oxígeno.

La intérprete de “Entre tú y mil mares” bromea con los espectadores y canta una nota alta de uno de sus temas a modo de tranquilizar el público: “Si no me desmayo, me desmayaré, sin problema”, le dice a alguien de su staff mientras suelta la mascarilla para seguir con su presentación.

Pese a que la atura y el calor le jugaron una mala pasada, Laura Pausini finalizó su presentación y mantuvo en pie su presentación del día siguiente, la cual se llevó a cabo sin ningún contratiempo.

Desde que irrumpió en América Latina con el tema “Se fue”, a mediados de los años 90, Laura Pausini ha cosechado una legión de fans, especialmente en México, que ven en la artista italiana a una celebridad transparente con la que conectan más allá de sus canciones.

En TikTok, su video acumuló miles de reproducciones y cientos de comentarios que destacaban el profesionalismo y clase que Pausini mostró para salir del bache: “Una ARTISTA excepcional en todo el sentido de la palabra nunca había visto a alguien tan comprometida con su público, ser tan humilde y profesional a la vez y ofrecer un espectáculo magistral”, destaca un seguidor, quien resume la reacción del fandom de la artista italiana.

El domingo 17 de marzo, Laura Pausini concluyó el segundo concierto en la Arena Ciudad de México, cuyas fechas forman parte de su World Tour Winter 2024.