Ceci Flores, madre buscadora, llega a Palacio Nacional con una pala para AMLO: “Si no me recibe, lo voy a perseguir”

La activista denunció que su familia constantemente es amenazada debido a su labor. Foto: X/@CeciPatriciaF

Ceci Flores, líder de las madres buscadoras en Sonora, se encuentra afuera de Palacio Nacional este lunes 18 de marzo para exigir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dentro ofrece su tradicional conferencia matutina; la activista porta una pala con la que todos los días cava la tierra buscando a sus hijos y afirma que quiere entregársela personalmente al mandatario para recordarle que en campaña prometió que los desaparecidos serían su prioridad.

La buscadora dijo a los medios presentes que si bien ésta no es la primera vez que viaja a la Ciudad de México, en este ocasión se ha visto en la necesidad de venir a la capital para pedir hablar con AMLO porque teme por su integridad y la de su familia, pues constantemente son amenazados y perseguidos; además, denunció que sólo cuenta con seguridad en Sonora, pero no en los otros lugares a donde acude a buscar personas. “Yo tengo mucho miedo de perder la vida y que mis hijos dejen de ser buscados”, expresó.

“Ahora sí quiero hablar con el presidente y si él no me recibe el día de hoy, voy a volver, y si no me recibe las otras veces que vuelva, lo voy a perseguir así como yo estoy siendo perseguida, lo voy a perseguir por todo el mundo y a donde vaya, yo voy a andar atrás de él con mi pala hasta que se la entregue en sus propias manos y asuma su responsabilidad y obligación de buscar a nuestros desaparecidos”, advirtió Ceci Flores al reportero Javier Navarro.

Ceci Flores exige reunirse con AMLO, quien dentro ofrece su mañanera. Foto: Captura de pantalla X/@El_Universal_Mx

“Con una pala hemos hecho tanto”

La activista recordó que las autoridades no están cumpliendo con la búsqueda de las miles de personas que han desaparecido en nuestro país y que han sido las mismas familias las que se han organizado para buscarles, muchas veces poniendo en riesgo su integridad y vida incluso, tal como ocurre en su caso. Por ello es que ahora insiste en entregarle personal la pala al presidente, a fin de que éste se “ponga a hacer su trabajo”. Irónicamente, al interior del recinto de gobierno, López Obrador y su gabinete presentan las cifras de desaparecidos en nuestro país: casi 100 mil, según lo dicho por Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.

Precisó que uno de los pretextos más frecuentes es que no pueden buscar a personas que están en pozos si las autoridades cuentan con la tecnología, recursos y herramientas suficientes para hacerlo, “nosotras con una pala hemos hecho tanto. Esta es una ‘pala de mando’ para que haga su trabajo”, dijo. “Esta pala no debería estar en mis manos, nunca, la tuve que agarrar por necesidad”, se le escucha con altavoz decir en un video compartido por El Universal.

“Vine a tocar las puertas de Palacio de López Obrador para entregarle la pala con la que busco a mis hijos. Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos. Esta pala debió usarse para hacer los surcos donde se siembran semillas, esa ropa debió ser lo que le quitara el frío a nuestros hijos y no una señal de que encontramos un cuerpo, esta madre debió hacerse vieja rodeada de sus hijos y no rodeada de desiertos que esconden cuerpos”, advirtió la activista en X.

Usuarios de redes sociales afines al presidente le han cuestionado a la activista quién le compró la pala con la que protesta este lunes en Palacio Nacional, incluso señalando a la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, de financiarla, a lo que ella respondió: “Me la compró la desesperación de no saber dónde están mis hijos y el desprecio de un gobierno al que no le importan los desaparecidos. Y si te sirve de algo el dato: cuestan caras, porque se pagan con el corazón y con la vida”.

Hace un par de semanas, Ceci Flores compartió en sus redes sociales una fotografía junto a López Obrador, cuando éste se encontraba en campaña, y la acompañó con un sentido mensaje: “Señor presidente por favor despierte, México necesita al López Obrador de antes, al luchador social, al que le dolía el dolor ajeno, al que entendía a las víctimas y nos abrazaba, al que quería encontrar a nuestros hijos, al que buscaba la verdad de Ayotzinapa… NOS URGE ESA VOZ”.