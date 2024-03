Mexicana expone comentarios que recibe en Estados Unidos: “Creen que andamos en caballo”

La mexicana habló sobre comentarios que recibe en la calle por parte de los "gringos" Crédito: TikTok: nicolleaguilarof

Una realidad a la que se enfrenta la humanidad en la actualidad es a la migración, si bien al hablar de este fenómeno social la mayoría de veces el imaginario se va a un grupo de personas viviendo toda una odisea en las peores condiciones sociales, económicas y climáticas (como caminar en un desierto o navegar mares y océanos a la intemperie), también es cierto que mucha gente viaja a otros países de manera legal y ordenada buscando mejores condiciones de vida.

En algunos casos el decidir irse a otro país no tiene un antecedente problemático, conflictivo o trágico, sino que en ocasiones simplemente se busca una “nueva aventura” e incluso se llega a viajar por estar con alguna pareja y gracias a las redes sociales compartir lo que vive esa persona en el nuevo hogar.

Si bien el avance de la tecnología permitió que se conocieran detalles de diferentes lugares del mundo en forma de fotografías o de videos (compartidos principalmente en redes sociales), sean paisajes, culturas, fiestas, tradiciones, ideologías o vida cotidiana, existen algunas personas que sin tomar esto a consideración siguen teniendo ideas erróneas de la realidad de otros países.

Es así como llegamos al caso de una mujer mexicana que vive en Estados Unidos y que contó, por medio de las plataformas digitales, los comentarios que recibe debido a su origen, entre los que destaca el hecho de que le sorprendió que le preguntaran si siempre viajaba en caballo, ignorando la existencia de autos, transporte público y demás.

Mexicana se queja de comentarios que recibe por parte de los "gringos" Crédito: TikTok: nicolleaguilarof

Esto fue lo que mencionó en el video publicado en su perfil personal de TikTok:

“¿Cómo llegaste hasta acá si sólo se mueven en caballos? ¿Cuántos caballos tiene tu familia?... la verdad es que a veces me sorprenden mucho, y yo nada más les respondo que llegué caminando, piensan que llegué nadando desde Cancún hasta Florida, ya ni siquiera quise cambiarles la idea... algunos piensan que no tenemos carreteras... si les digo que tenemos coches, autobús.. de todo, no lo van a creer”.

Sin embargo, este tipo de comentarios no son los únicos que recibió la joven mexicana, sino que también fue el objetivo de algunos más que hicieron referencia a su aspecto físico, especialmente al tono de piel, lo que le generó un poco de molestia.

La joven explicó que cuestionan su tono de piel y su procedencia Crédito: TikTok: nicolleaguilarof

Así lo compartió en sus redes sociales:

“¿Si eres mexicana por qué eres tan blanca?... mira, cómo te explico, en México hay de personas de todos los colores, pero ellos creen que todos los mexicanos se ven así (muestra una imagen del ratón de caricatura llamado Speedy González), está padre el dibujo y todo, pero ni al caso, hay diferentes tonos de piel, tonos de cabello, estatura, pero en las películas los mexicanos traen bigote...”.

Mexicana es cuestionada por “gringos” sobre los productos y servicios de nuestro país

Otro de los comentarios que recibió la joven mexicana durante su estadía en Estados Unidos fue sobre los productos y los servicios que se ofrecen en México. Según ella cuenta que le preguntaron si en nuestro país había locales de la cadena Starbucks y si se podía hacer compras en Amazon, o si el servicio de Netflix estaba disponible.

“Estamos en el Siglo XXI, tenemos de todo, incluso negocios mexicanos que exportan a Estados Unidos, pero bueno, es difícil cambiarles la idea”, concluyó la joven.