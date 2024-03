Día Cero: dónde y cuándo ver el reality del mexicano que vivirá sin agua durante varios días

El reality se exhibe por YouTube las 24 horas. (YouTube)

La amenaza que se cierne sobre la falta de agua en la Ciudad de México y el Valle de México es algo que preocupa en demasía a muchas personas. Por tanto, el imaginar cómo sería vivir sin agua o con cantidades limitades es algo que ronda en la mente de expertos y ciudadanos por igual.

El periodista Otoniel Martínez de TV Azteca es el valiente que emprende el desafío de vivir sin el líquido vital. Actualmente se encuentra inmerso en un reality show llamado Día Cero, en el que vivirá cinco días completos sin acceso al agua.

¿De qué se trata Día Cero?

Otoniel Martínez vivirá cinco días sin agua. (Captura: Instagram)

Durante su conversación exclusiva con Ventaneando, Martínez ofreció detalles sobre el proyecto. Desde el cierre de las llaves de agua en su domicilio, mostrará al público las adaptaciones que debe realizar para llevar a cabo actividades cotidianas sin usar agua, desde cocinar y mantener la higiene hasta las soluciones improvisadas para satisfacer necesidades básicas como ir al baño.

“El baño es lo que realmente me preocupa, necesito ideas, la regadera tampoco tiene agua, entonces necesito ideas... Me dejaron un bote de basura con una bolsa de plástico, pero yo estoy pidiendo ideas en este reality y lo que me han dicho es que yo tendría que hacer en la bolsa para amarrarla e irla almacenando”, comentó a las cámaras.

Martínez también hizo énfasis en la importancia del seguimiento médico durante este periodo. Contará con el apoyo de un equipo médico que vigilará constantemente su salud a través de dispositivos como un oxímetro y un aparato para medir la glucosa y la presión. Además, destacó la presencia de una psicóloga para ayudar a manejar el impacto psicológico de este desafío.

Otoniel Martínez ya está encerrado. (Captura: Instagram)

“Me va a acompañar un médico internista, también una doctora especialista en metabolismo para saber qué va a pasar con mi cuerpo y cómo evitar un colapso porque también puede ocurrir”, explicó.

El objetivo de Día Cero es el de demostrar con hechos la realidad de vivir sin agua, un escenario posible para el Valle de México el próximo 26 de junio si no se toman medidas urgentes. Martínez subrayó la responsabilidad colectiva de enfrentar esta crisis ambiental y adaptar nuestros hábitos para conservar este recurso vital.

“La única forma de entender el verdadero problema que es estar sin ella es experimentándolo. Yo les hablaba de documentar cómo es la vida sin agua, pero la producción dijo: ‘Claro, pero tenemos que comprobarle a la gente que realmente no tienes acceso a ella’, entonces salió este reality que trata de 120 horas sometido a una vida sin agua”, dijo el periodista.

¿Dónde y cuándo ver?

Día Cero será transmitido por YouTube. (Instagram)

Hasta el cierre de esta nota, el reality lleva 48 horas de iniciado y le restan todavía bastantes antes de completar el reto de las 120.

En diversos programas de Azteca y en noticieros de la televisora, se harán enlaces para platicar con Otoniel Martínez a medida que se acerca a la parte más complicada de vivir sin agua.

Sin embargo, el público puede seguir el proceso las 24 horas a través del streaming oficial de YouTube.